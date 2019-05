Gentlemannadagen är årets publikdag på Jägersro, men det finns också bra möjligheter att förstärka kassan. Joakim Lövgren och Conrad Lugauer har nycklarna.

Joakim Lövgren tränar både V5– och V64–spikarna.

På V5–spelet lämnar vi Zefiro dei Cedri ogarderad. Han visade senast att han trivs över lång distans och här känns motståndet klart överkomligt. Kusken Bernardo Grasso känner också hästen väl.

Nästa Lövgrenspik finns på V64–spelet där Inazawa Smart (V64–5) kan ta fjärde vinsten i sin sjunde start. Men för att få med lite gardferingar på V64–spelet så lämnar vi även Cape Town (V64–4) ogarderad. Han kom tillbaka efter en träningsperiod senast och visade fin form direkt. Normalt är han ännu vassare nu och läget är helt ok.

SPIKEN iKVÄLL

Inazawa Smart (V64–5) kan vara något extra. Vi spikar trots hennes orutin.

V64–1, V5–5lopp 5, 2140 auto

1 Delantero, D Kolgjiniplatsbud här15064

2 D.J.Star, D Karlssonvinsten i breddlopp00318

3 Quite E.Wood, H Lähdekorpitrivs med Hanna10021

4 Burning Man, H B Johanssonuppsnackad sviker ofta31017

5 Jetset Onion, L Allercrantzvinster på Bornholm03116

6 Uno Baunehöj, B Örbergskrällbud här30533

7 Volver As, N Lindbladtoppfin senastd4d01

8 Cherie Kee, J Svenssonkan få tuff väg fram53d72

9 Select Teemer, G Johanssonövertygar inte13050

10 Slade H.H., O Thorsonvinsten med Thorson1dd62

11 Herakles, L Svenssonsvårt komma till nu002d5

12 Dream of Nature, S Nilssonbäst i spets, nja11604

Sydsvenskan rankar: 7,3,4,1,8,6,10,12,2,11,5,9.

Volver As var ute i ett enkelt lopp senast, men imponerade stort då han vann överlägset på en topptid. Quite E Wood har gjort flera fina lopp för Hanna Lähdekorpi, kan kanske ta sig till ledningen och blir då tuff att slå. Kanske blir Burning Man favorit, men han har snackats upp gång efter annan och svikit de flesta gångerna. Delantero har läget för ett smyglopp?

V64–2lopp 6, 2140 auto, monté

1 Picasso Face, H Larsenkänns inte het35650

2 VästerboChecklight, J L Oscar.ok i monté senast24463

3 Dollar Boko, A J Larssonbara ett skrällbud1d506

4 Barack la Marc, S Adolfssonsnabb e galopp senast61202

5 BalotelliT Urth Pedersenbra i tufft gäng senast00102

6 Harmon Boko, J Pilenbergdebut för Pilenberg01d00

7 Fabriz Boko, T Bengtssonvass ryttare, streck44122

8 Day Sun Dream, M Anderssonmåste visa mer83400

9 New Muscle Ås, M Lövgrenlite uppåt senast00003

Sydsvenskan rankar: 4,5,7,6,2,3,1,9,8.

Montélopp (travridning). Barack la Marc galopperade tidigt senast, visade sedan stor fart efter galoppen och blir givetvis svårslagen utan fel. Balotelli var positiv vid Lundens stordag. Fabriz Boko gick bra under Tova Bengtsson senast och är långt fram vid en liknande prestation. Harmon Boko debuterar under sadel och för stall Pilenberg – en given outsider.

V64–3, V4–1lopp 7, 2140 auto

1 M.T.Nordic Spirit, P Unterst.slagen av 3 senast51403

2 Maharanee Star, L Kolgjinistabil i kvaletdddkk

3 Admirer, C Lugauerfin i Halmstad22101

4 Nelli Madame, R Malmqvisttoppspurt senast54452

5 Thanasi Bob, T Uhrberglopp i kroppen nu12104

6 Ivory di Quattro, C Erikssonriskerar hamna i kön76412

Sydsvenskan rankar: 5,3,6,1,4,2.

Bara sex hästar och det kan bli en gåsmarsch i lågt tempo. Admirer och Thanasi Bob sticker ut, den av de två som får styra i ledningen har en toppchans. M T Nordic Spirit smyger bakom och kan få chansen om luckan kommer. Ivory di Quattro är nog inte sämre än våra två förstarankade, men risken är förstås att han sitter för långt bak om tempot blir dåligt. Nelli Madame svarade för en vass avslutning senast men går upp i klass nu och är inget hett segerbud.

V64–4, V4–2lopp 8, 1640 auto

1 Yerbas Primavera, P Ingvesännu segerlös32243

2 Kingup, T Uhrbergbesvikelse i år80400

3 Carlos Stephanie, C Erikssonkan ta en plats24424

4 Dandit, A Jacobsenknappast distansplus01046

5 Cyklist, M Waldmüllerrusar till spets00057

6 Be Loved B.P., J Taktersvårt trots Takter64660

7 Ritz Happy Star, P Untersteiner2:a med Peter U04620

8 M.T.Naomi, R Malmqvistförbättrad senast05502

9 Cape Town, C Lugauerstark senast, tippaskd131

10 Rose Lloyd, N Lindbladsmyger för en slant05027

11 Felicia Silvåkra, H Larsenfår svårt här04455

12 Resplendent, J Untersteinermånga att rundadk360

Sydsvenskan rankar: 9,8,3,4,1,2,5,12,6,11,10,7.

Cape Town svarade för en stark comeback senast, ska normalt vara ännu bättre med den genomköraren. Han sitter i andraspår direkt och avgör sista 700. M T Naomi höll starkt från spets senast, nu kan det kosta en del att nå ledningen. Carlos Stephanie har läget. Dandit är nog mer stark än snabb, så han behöver tempo. Yerbas Primavera kan vara en kantboll.

V64–5, V4–3, DD–1lopp 9, 2140 auto

1 Digital Data, J Sjunnessonladdas för spets10441

2 Beautiful Kiss, K Ecceen utmanare72423

3 Wrecking Ball, R Bianchiingen toppform än13k05

4 Inazawa Smart, J Lövgrenbra chans igen11221

5 Venere di Azzurra, P Nordst.bättre än raden, rysare05300

6 Nome Dee, P Untersteinertidig galopp senst15050

7 Blue Line D.K., P Ingvesformen finns där60023

8 Famous Marke, A Pedersenkänns bortlottad nu10214

9 Rapide Yoda, J Untersteinerlärlingskörd senast5214d

10 Untouchable In, T Uhrbergbilligt lopp senastd3602

11 Zagarolo Jet, C Lugauerfart som duger272dd

12 Amanda B.P., J Takterstår svårt till42500

Sydsvenskan rankar: 4,7,2,1,5,9,11,8,6,10,3,12.

Inazawa Smart står visserligen tufftinne här, men har övertygat och tror hon löser det igen. Blue Line DK och Beautiful Kiss för de som garderar.

V64-6,V4-4, DD-2 lopp 10,2140 auto

1 Inertial, J Sjunnessonhur är segeviljan?55022

2 Ymer Brick, K Eccesnabb, platsbud4dd53

3 Dream Lane, T Uhrberguppåt senast06001

4 Demolition Man F., H Larsenkan ta en plats40020

5 Scorpion Kiss, C Erikssonspetsbud här42152

6 VästerboViVann, J Lövgrensegstark, njad13d5

7 Run Ceasar Run, J Takterär bäst på kort53115

8 Wild Love, S Perssontuff, tål att göra jobb33435

9 Bijou Bourbon H.M., M Waldm.kan få fint lopp nu57200

10 Ulena Car, H Halmesvårbedömd, ok sen.33d34

11 Friend of Nature, D Kolgjinibäst i ledningen00405

Sydsvenskan rankar: 8,7,10,1,3,9,5,2,4,11,6.

Lurig avslutning. Run Ceasar Run blir nog favorit, men han är klart bäst på kort. Vi helgarderar

SYSTEMFÖRSLAG

Lopp 1: 7 Ganes B, 4 Red Mile Brodde, 2 Chilli Reerstrup, outs: 1 The Gambler.

Lopp 2: 3 Je t’aime Perle, 12 Opulent Tile, 11 Matilda Cash, outs: 4 Era Wan.

Lopp 3: 6 Zefiro dei Cedri, 9 Playboy Face, 8 Valter LPC, outs: 5 Champion Melon.

Lopp 4: 4 Speedy Foxy Vicane, 3 Ultra Bright, 2 Mulligan, outs: 1 Master Crowe.

Lopp 5: 7 Volver As, 3 Quite E Wood, 4 Burning Man, outs: 1 Delantero.

Lopp 6: 4 Barack La Marc, 5 Balotelli, 7 Fabrize Boko, outs: 6 Harmon Boko.

Lopp 7: 5 Thanasi Bob, 3 Admirer, 6 Ivory di Quattro, outs: 4 Nelli Madame.

Lopp 8: 9 Cape Town, 8 M T Naomi, 3 Carlos Stephanie, outs: 4 Dandit.

Lopp 9: 4 Inazawa Smart, 7 Blue Line DK, 2 Beautiful Kiss, outs: 1 Digital Data.

Lopp 10: 8 Wild Love, 7 Run Ceasar Run, 10 Ulena Car, outs: 1 Inertial.

V64–systemet, 264 rader

Avd 1: 3 Quite E Wood, 7 Volver As (4,1).

Avd 2: 4 Barack la Marc, 5 Balotelli, 6 Harmon Boko, 7 Fabriz Boko (2,3).

Avd 3: 3 Admirer, 5 Thanasi Bob, 6 Ivory di Quattro (1,4).

Avd 4: 9 Cape Town (8,3).

Avd 5: 4 Inazawa Smart (7,2).

Avd 6: 1 Inertial, 2 Ymer Brick, 3 Dream Lane, 4 Demolition Man F, 5 Scorpion Kiss, 6 Västerbovivann, 7 Run Ceasar Run, 8 Wild Love, 9 Bijour Bourbon HM, 10 Ulena Car, 11 Friend of Nature (8,7).

V4–systemet, 132 rader

Avd 1: 3 Admirer, 5 Thanasi Bob, 6 Ivory di Quattro (1,4).

Avd 2: 3 Carlos Stephanie, 4 Dandit, 8 M T Naomi, 9 Cape Town (1,2).

Avd 3: 4 Inazawa Smart (7,2).

Avd 4: 1 Inertial, 2 Ymer Brick, 3 Dream Lane, 4 Demolition Man F, 5 Scorpion Kiss, 6 Västerbovivann, 7 Run Ceasar Run, 8 Wild Love, 9 Bijour Bourbon HM, 10 Ulena Car, 11 Friend of Nature (8,7).

V5–systemet, 144 rader

Avd 1: 2 Chikki Reerstrup, 4 Red Mile Brodde, 7 Ganes B (1,5).

Avd 2: 3 Je t’aime Perle, 4 Era Wan, 7 Global Agreement, 10 Guidetti Sisu, 11 Matilda Cash, 12 Opulent Tile (9,5).

Avd 3: 6 Zefiro dei Cedri (9,8).

Avd 4: 1 Master Crowe, 2 Mulligan, 3 Ultra Bright, 4 Speedy Foxy Vicane (4,3).

Avd 5: 3 Quite E Wood, 7 Volver As (4,1).

DD–systemet, 4 rader

DD–1: 4 DD–2: 1,7,8,1

.