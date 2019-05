Få snabbkoll – vi har valt ut några av dagens viktigaste nyheter.

Malmö

47-åring åtalas för att ha mördat kollega på sista arbetsdagen

På sin sista arbetsdag tog den 47-årige mannen med sig en kniv till jobbet – och högg ihjäl sin kollega, en flerbarnspappa. Bråk om pengar misstänks ligga bakom. Nu ställs 47-åringen inför rätta.

Sport

Tvångsnedflyttning för Pantern – investerarna gick upp i rök

Räddningsoperationen misslyckades. Pantern har inte fått ihop pengarna som krävdes för att få bort skuldberget och behålla elitlicensen. I bästa fall blir det nedflyttning från Hockeyallsvenskan till Hockeyettan.

Skåne

Elsparkcyklar ifrågasätts efter dödsolycka

Elsparkcyklarna ska bort från vägarna, tycker Transportstyrelsens utredare Hans Cassepierre efter att en ung man omkommit i Helsingborg. – Det är ett fordon som inte ska vara i trafiken, säger han.

Sverige

Fyra av tio lärare vill sluta på grund av dokumentationen

För mycket dokumentation är det som stör och stressar lärare mest. Fyra av tio funderar att sluta på grund av dokumentationskraven. Och allt fler lärare säger upp sig på grund av arbetsbördan.

Sverige

De blev mest kryssade i EU-valet

Elva svenska politiker kryssades in i EU-parlamentet med Alice Bah Kuhnke (MP) och Frederick Federley (C) som främsta röstmagneter. Men alla elva hade kommit in även utan personrösterna.