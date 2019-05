Dubbelt upp av filmmusikens mästare i Malmö

Det blir en hel del Ennio Morricone i Malmö i höst och vinter. Först hyllas den italienske kompositören på Malmö Live i november och februari är det dags på Malmö opera.

Den 91-årige Ennio Morricone är mest känd för sin filmmusik, inte minst till Sergio Leones spaghettiwesterns som "Den gode, den onde, den fule" och "För en handfull dollar". Morricone fick Polarpriset 2010 och 2015 fick han en Oscar för musiken till Quentin Tarantinos "The hateful eight".

När Malmö Live bjuder in till en duell – Malmö Symfoniorkester möter Morricone - i november är det många filmklassiker som står på repertoaren. MSO och kör med solister, vilka avslöjas senare, ska under två kvällar tolka legendarisk filmmusik som för tankarna till italiensk maffia och amerikanska gangsters.

"The Morricone Duel" har tidigare spelats för utsålda hus i Danmark med DR Symfoniorkester.

I februari är det dags för Morricones musik att ta sig in på Malmö Opera i ett Juliusarrangemang,

Mer än 100 solister, sångare och musiker från The Milano Festival Opera kommer till Malmö med "The Best of Ennio Morricone".

Dirigenten heter Marco Seco och på repertoaren står musik från filmer som "Cinema Paradiso", "Kill Bill", "Once upon a time in America" och många fler.