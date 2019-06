Aktivister bygger Mexikomur på egen hand

Bannon är ordförande för den rådgivande kommitté som bistår gruppen We Build the Wall , som i sin tur startats av krigsveteranen Brian Kolfage. Med hjälp av så kallad crowdfunding har Kolfage samlat in över 20 miljoner dollar för att privat bygga delar av presidentens utlovade mur mot Mexiko – ett projekt som stött på stort politiskt motstånd.