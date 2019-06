Mållöst Falkenberg tog en poäng: ”Tandlöst”

De kom till spel med en förhoppning om en hedersam våravslutning. Men mållöst och delad poäng mellan Falkenberg och Kalmar gör inget av lagen lyckliga.

Mållöst under ordinarie tid. Men i den 94:e minuten spelade Falkenberg in bollen i Kalmars straffområde och forcerar in den i mål. 3 307 åskådare på läkten ropade euforiskt över Falkenberg äntligen fick till det I vårsäsongen sista skälvande minut. Men domaren Fredrik Klitte diskuterade med sin linjeman och efter en kort evighet underkändes målet för offside.

Matchen slutar nollnoll och två lag lunkar moloket av planen.

– Det symboliserar vår vårsäsong, att det varit stolpe ut, säger Falkenbergstränaren Hans Eklund.

Falkenberg hade inte vunnit en match sedan premiärsegern mot Örebro. En seger skulle kunna ge en självkänsla att bygga på inför sommaruppehållet. Nu blev det inte så.

Inte heller Kalmar hade så mycket att yvas över. I slutminuten kom det undan med blotta förskräckelsen trots att de fört matchen nästan hela tiden. Kalmar har nu spelat fyra raka matcher utan seger.

– Det är ganska tydligt vad vi behöver förbättra, säger Kalmars tränare Magnus Pehrsson.

Han konstaterar att smålänningarna spelat sju matcher oavgjort under våren, fler än något annat lag i serien.

– Det var inte den ligan vi vill vinna, säger han skämtsamt.

– Men det visar vad vi är bäst på. Det är svårt att slå oss, konstaterar han.

Och så var det också i Falkenberg. Kalmar vann slaget om mittfältet och kunde notera 61% bollkontroll. Men det var svårt att få till det i sista tredjedelen och skapa klara målchanser.

– Vi har inte varit tillräckligt vassa för att förvalta de övertag vi haft, konstaterar Pehrsson.

För Falkenberg fortsätter kräftgången i botten. Efter premiärsegern mot Örebro förklarade John Björkengren kaxigt:

– Ingen ska tro att det går att komma hit och hämta hem tre lätta poäng.

Men premiären är den enda segern för Falkenberg hittills i serien. Och den nya hemmaarenan har visat sig vara allt annat än en hemmaborg. Ser man nyktert på det, så har Falkenberg på de senaste fem hemmamatcherna bara lyckats göra ett enda mål.

– Vår offensiv är rätt tandlös just nu. Vi sliter med det att skapa klara målchanser. Vi är inte tillräckligt bra på att förvalta vårt övertag. Vi har en del att jobba med under sommaren, säger Hans Eklund.

Han kunde glädjas åt några lägen. Inte minst Carl Johanssons nick centimeter på fel sida om stolpen i matchens inledning. Men det räcker inte.

– Det är ofta precis som i dag. Vi är där och nosar. Vi är nära hela tiden och har en liten bit kvar. Jag känner mig ändå ganska lugnt och vi är nära. Men tiden rinner ifrån till sist, säger tränaren.

Samtidigt menar han att de många återstående hemmamatcher i höst talar till lagets fördel.

Några spekulationer om förstärkning i spelartruppen vill ingen tränare tala om. Det är veckor kvar innan transferfönstret öppnar.

Det var två lag som kom till spel med förhoppningen om en bra säsongsavslutning. Efter krysset handlar det nu istället om att slicka såren och ladda om.

– Det ska bli skönt att gå på ledighet. Det är bra att vi får den här pausen. Vi har tre veckor på oss att bygga det lag vi tror ska ta oss uppåt, säger Magnus Pehrsson.

– Sommaruppehållet kommer att göra oss gott. Vi behöver verkligen en paus nu, säger Hans Eklund.

