Studie: E-cigaretter kan skada celler

Den smaksatta vätska som ofta används i e-cigaretter kan ha en negativ inverkan på celler i hjärt- och kärlsystemet, enligt en ny studie rapporterar CNN.

I studien, som publicerats i Journal of the American College of cardiology, menar forskarna att de har upptäckt att vissa celler har svårare att överleva när de kommer i kontakt med vätskan från e-cigaretterna.