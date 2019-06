Onsdagen den 29 augusti 2018 förändras livet för fem skånska syskon för all framtid. Då står flera socialsekreterare från Ystads kommun utanför en villadörr på Österlen. De har polisen med sig. Veckorna som följer inser svenska myndigheter att de har knackat på dörren alldeles för sent. Flera barndomar för sent.

Alla fönster i familjens villa är förtäckta. Socialsekreterarna från Ystads kommun vet inte vad som väntar dem när de anländer till huset på Österlen den här sensommardagen. De vet bara att det kan finnas fem barn i huset som far illa. Därför har socialtjänsten begärt hjälp från polisen – som har skickat dit flera patruller.