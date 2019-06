Minnesord om Inger Rudberg

Inger Rudberg, Lund, har avlidit i en ålder av 96 år. Hon sörjs närmast av hennes barn Signe, Brita och Johannes med familjer, hennes döttrar Maria och Cecilia, hennes syster Ulla samt ett stort antal vänner.

Inger föddes den 13 november 1922 i Danmark, där hennes far Carl Norborg var svenska kyrkans sjömanspräst i Skagen. Hon var äldst av tre syskon. När hon var tre år flyttade familjen till Foss församlingen i Bohuslän där fadern blivit kyrkoherde.

Där gick hon i småskolan och fortsatte till flickskola och läroverk i Uddevalla där hon tog studenten 1943. Efter studentexamen studerade hon till folkskollärare i Falun för att senare läsa konsthistoria, litteraturhistoria och engelska i Uppsala.

1949 gifte hon sig med sin älskade Stig Rudberg. De bodde först i Uppsala där alla deras fem barn är födda. Då Stig år 1966 blivit professor i klassisk grekiska vid Lunds universitet flyttade familjen till Lund.

I Lund arbetade Inger som lärare i svenska och engelska på Komvux.

Efter pensioneringen ägnade sig Inger åt forskningen, vilket resulterade i fyra böcker: Ett gammalt skolhus i Lund (1987) om Komvux gamla byggnaden på Magle Stora Kyrkogata. Tre gårdar i Lund (1995) om skjutsstallgården/reningsverket, huset på Bredgatan 19 (där Vänskapens hus huserar) och Råbyholm, alla tre omistliga Lundamiljöer. Söta Louise och ollonfläsk (2001) om makarna Lars P. Wåhlin och Louise Wåhlin (f. Adrian) och deras brevväxling. Och De levde på Fjällbacka strand (2012) om Fjällbackas historia.

Inger var under några år politiskt aktiv i Miljöpartiet. Mest betydelsefullt var hennes engagemang för gamla Lundamiljöer. Utan överdrift kan man påstå att det är hennes förtjänst att Drottens kyrkoruin bevarades. Likaså huset från 1790-talet på Bredgatan 19, där Vänskapens hus har haft sina lokaler sedan 1977.

Det är just där i Vänskapens hus där hennes engagemang för sina medmänniskor bäst kom till uttryck. Under mänga år ansvarade Inger för lördagsprogrammen. Tillsammans med sin make Stig och sin dotter Cecilia ställde hon upp under flera nyårsfiranden på 1990-talet med ett mycket uppskattat program med sång, musik och högläsning. Även under julfirande på 2000-talet underhöll hon i Vänskapens hus i vars styrelse hon var sekreterare fram till 2005.

På senare år hade Inger inte all den kraft som behövdes för att delta i föreningslivet. Sina sista år tillbringade hon hemma där hon läste mycket, lyssnade på P1 och tittade på tv. Vi som besökte henne med jämna mellanrum kunde njuta av hennes engagerande berättelser om hennes barn- och ungdomsåren i sitt älskade Bohuslän, och sin stora släkt.

I början på detta år försämrades hennes hälsa kraftigt. Den sista tiden bodde hon på ett äldreboende där hon stilla somnade in på kvällen den 12 maj.

För vännerna i Vänskapens hus

Adriana Copes

Ingers f d elev på Komvux