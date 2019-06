Lunchtrav på Jägersro idag och vi går ut stenhårt. Sevilla (Joakim Lövgren) lämnas ogarderad i den första avdelningen och sen finns det utrymme att gardera rejält.

Sevilla kan öppna bra, men kan knappast hålla ut Winston Laser om denna laddas. Fast kan bara Joakim Lövgren smita ut bakom och ställa en fråga om att få ta över ledningen för över full distans är nog John Köhler knappast intresserad av att köra i spets med sprinterbetonade Winston Laser.

Cesare Borgia har naturligtvis en bra chans i den andra avdelningen, men efter genomklappningen på Solvalla senast väljer vi att gardera med Johan Untersteiners Explosive Class samt Allocco Jet som är en italienare som debuterar för Magnus Dahlén.

Sen streckar vi på friskt och hoppas på en skräll i någon av de två sista V4–avdelningarna. I sista avdelningen chanstippar vi Verona Brodda så såg jättefin ut senast. Orkade inte riktigt trots ett fint lopp i draget, men då hade hon vilat sex veckor innan den starten. Nu är det bara dryga två veckor sedan hon startade och formen borde vara i stigande. Spår och distans är i alla fall rätt.

V5–spelet försöker vi baxa igenom utan singelstreck. Peter Untersteiners Pere Ubu (V5–1) såg fin ut i kvalet, men det är inte helt lätt för en orutinerad häst att debutera från fjärdespåret i voltstart. Nero Maximus (V5–4) kan förstås vara ett singelstreck, men vi tyckte att Nanny McPhee såg så fin ut på Lunden senast att vi dubblar systemet med henne.

Glam Rock var också förbättrad med ny utrustning senast, men åttondespåret kan betyda en tung väg fram.

Erkänner att avslutningen är tunn, men sköter sig Epsom tror vi att det är en bra chans.

Tipset, första start 12.20

Lopp 1: 1 Sevilla, 3 Beatriz, 8 Kung Edward, outs: 6 Winston Laser.

Lopp 2: 9 Cesare Borgia, 6 Explosive Class, 8 Allocco Jet, outs: 1 Abbington.

Lopp 3: 6 Infinitus, 2 Frances Yoda, 3 Aqua de Vie, outs: 7 Sukpoint CC.

Lopp 4: 3 Verona Brodda, 9 Betula Derm, 2 S H T’s Piraya, outs: 7 Very Many Legs.

Lopp 5: 4 Pere Ubu, 6 Missing Tooma, 2 Shedrivesmecrazy, outs: 3 Easy Peak.

Lopp 6: 3 Master Sea, 5 Brave Sensation, 1 Fight for Freedom, outs: 4 Bugsy Rich.

Lopp 7: 8 Glam Rock, 6 Isiah Boko, 2 Caviar’s la Marc, outs: 10 Ivana Boko.

Lopp 8: 1 Nero Maximus, 6 Nanny McPhee, 5 J H Respons, outs: 3 Tyfon Brodde.

Lopp 9: 10 Epsom, 8 Dazzle Nock, 2 Jopi, outs: 6 Diadem.

V4–systemet, 198 rader

Avd 1: 1 Sevilla (3 Beatriz, 8 Kung Edward).

Avd 2: 6 Explosive Class, 8 Allocco Jet, 9 Cesare Borgia (1 Abbington, 4 King Moneyfee).

Avd 3: 1 Big Mac PD, 2 Frances Yoda, 3 Aqua de Vie, 5 Sincerely Face, 6 Unfinitus, 7 Sukpoint CC (4 Esteban Boko, 6).

Avd 4: 1 Senorita Edel, 2 SHT’s Piraya, 3 Verona Brodda, 4 Cinnamon Spitfire, 5 Belive in Fate, 6 Anette Moon, 7 Very Many Legs, 8 Carbon Crystal, 9 Betula Derm, 10 Venere di Azzurra, 11 Aurore d’Inverne (3,9).

V5–systemet, 300 rader

Avd 1: 2 Shedrivesmecrazy, 4 Pere Ubu, 6 Missing Tooma (3 Easy Peak, 5 Ellen CK).

Avd 2: 1 Fight for Freedom, 2 Alert Vendil, 3 Master Sea, 4 Bugsy Rich, 5 Brave Sensation (6 Primo Victoria, 3).

Avd 3: 2 Caviar’s la Marc, 4 Diva Ice, 6 Isiah Boko, 8 Glam Rock, 10 Ivana Boko (7 Silver Fashion, 9 Dollar Dream).

Avd 4: 1 Nero Maximus, 6 Nanny McPhee (5 J H Respons, 3 Tyfon Brodde).

Avd 5: 8 Dazzle Nock, 10 Epsom (2 Jopi, 6 Diadem).

LD–systemet, 3 kombinationer

LD–1: 2,3,6.

LD–2: 3.

Strykningar tisdag 7.46

Lopp 1: 2 Mitos Gold.

.