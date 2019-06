MSO tar sig an Avicii på Malmöfestivalen

Malmö symfoniorkester ska spela Avicii och Daft Punk i en danssymfonikonsert på Malmöfestivalen. Dessutom är det klart att artister som Cherrie, Imenella, Dylan LeBlanc och Movits! kommer till festivalen.

Seinabo Sey, Erik Lundin, Jill Johnson, Little Jinder, Beatrice Eli, Edda Magnason, Joy, Fricky, Albin Lee Meldau, Crew of Me & You, Svenska Akademien och Guleed är några av artisterna som redan är klara för sommarens Malmöfestival.

Men på tisdagen blev det klart med ytterligare tio namn:

* Svenska soulsångerskan Cherrie.

* Amerikanska singer/songwritern Dylan LeBlanc.

* Norrländska hiphopgänget Movits!

* Svenska sångerskan Molly Hammar.

* Svenska stjärnskottet Imenella.

* Elektroartisten Ata Kak från Ghana.

* Punkkvartetten Arre! Arre! från Malmö.

* Malmögänget Cecilia Nordlund & Fullmånen från helvetet.

* Finska folkmusikern Maija Kauhanen.

* Och sist men inte minst kommer Malmö symfoniorkester i år inta den stora scenen på Stortorget för att göra en konsert i två delar. Den första delen innehller bland annat Beethovens femte och sjunde symfoni. Men det blir även en ”Dance Music Symphony” där MSO ska låta elektronisk dansmusik möta den symfoniska musiken. Under ledning av Hans Ek ska MSO framföra musik av bland andra Avicii, Swedish House Mafia och Daft Punk.

På minuskontot är det klart att amerikanska artisten Max Jury ställer in sin konsert för andra året i rad. Även förra året skulle han ha spelat på Malmöfestivalen, men ställde då in hela sin sommarturné för att fokusera på att spela in ett album. Nu ställer han in på grund av ”oförutsedda omständigheter”.

Årets Malmöfestival äger rum den 9–16 augusti.