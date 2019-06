Trump vill ha ”rejält” avtal med britterna

USA:s president Donald Trump förklarade för Storbritanniens avgående premiärminister Theresa May att han vill att de båda länderna sluter ”ett rejält handelsavtal” efter att brexit träder i kraft och Storbritannien har lämnat EU.

Theresa May, som i veckan avgår som ledare för Konservativa partiet och som senare under sommaren lämnar premiärministerposten, har under tisdagen varit värd för ett möte mellan Trump och brittiska företagsledare.

Trump sade också att May har gjort ett ”fantastiskt jobb”.

– Låt oss få till detta avtal.