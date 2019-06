Woody Allen spelar in ny film i Spanien

Woody Allen ska regissera en ny film i sommar, den första efter att hans distributör Amazon valde att avbryta samarbetet med den 83-årige amerikanske regissören, rapporterar The Guardian.

Woody Allen beskylls för att ha förgripit sig sexuellt på sin adoptivdotter Dylan Farrow i början på 1990-talet och uppgifterna fick ny fart under metoo-rörelsen. Allen har stämt Amazon på 68 miljoner dollar eftersom han ansåg att företaget brutit ett avtal om att lansera fyra av hans filmer. Hans film ”A rainy day in New York” stoppades, men det rapporterades för någon månad sedan att ett italienskt bolag ska ge ut filmen.