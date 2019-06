30 grader på nationaldagen – skiftet kommer till pingsthelgen

Ett gult kors mot blå bakgrund – och uppemot 30 grader. SMHI:s prognos talar för högsommarväder till nationaldagen, med värmetopp i Helsingborgsområdet. Sen kommer pingstlågtryck som kan slå mot brudpar och studentfirare.

2005 blev 6 juni helgdag i Sverige.

Alla helgdagslediga skåningar har en riktigt het sommardag att se fram emot.

Och skåningar behöver inte gå och rösta, som danskarna under onsdagens heta grundlovsdag.

– På nationaldagen blir det soligt väder redan på morgonen. Redan vid sjutiden kommer temperaturen att ligga upp mot 20 grader. Sen fortsätter den att stiga, säger Maria Jönsson, meteorolog på SMHI i Malmö.

I Malmöområdet räknar SMHI med en temperaturtopp på 28 grader.

I nordvästra Skåne kan det bli ännu varmare, mot 30 grader.

Blir det en bra grillkväll?

– Ja. Det kommer att vara lite småblåsigt, men hittar man bara lä så kommer grillning att gå fint, säger Maria Jönsson.

Sedan kommer fredagen, när många har tagit ut extraledigt för att få en fyradagarshelg.

Men den stora kompledighetsfredagen blir vädermässigt inte lika stabil som torsdagen.

– Redan under natten mot fredagen börjar regnskurar röra sig in över Skåne. De kan bli rätt kraftiga och lokalt ha åska i sig.

När regnskurarna drar undan, in på fredagen, väntas ett rejält skifte i luftmassor. När molntäcket spricker upp sjunker temperaturen ner mot tjugo grader.

Till helgen är det pingst, en storhelg som ofta bokas för bröllop.

– Vi går in i en lite ostadigare period. Ytterligare regn och skurar letar sig in under lördagen – med en lite osäker tidsplan. I samband med skurarna sjunker temperaturen ner mot 15 grader.

På söndag väntas växlande molnighet och lokala skurar, dock med mindre omfattning än på lördagen. Med solens hjälp blir det runt 20 grader.

På måndag är det annandag pingst, den helgdag Sverige förlorade när nationaldagen blev röd.

Blir det partytält eller mat under bar himmel för studentfirare i nästa vecka?

– Det kan jag verkligen inte svara på. Prognosläget är väldigt osäkert, men generellt väntar lite ostadigare väder. Det är många lågtryck i omlopp som för in ostadigare väder, säger Maria Jönsson.