Jimmy Durmaz förbereder sig för Sveriges kommande EM-kvalmatcher mot Malta (fredag) och Spanien (måndag).

Men det är inte bara herrarnas verksamhet som är på Toulouse-spelarens näthinna under landslagssamlingen. Enligt SVT har Durmaz nämligen valt att skänka all sin bonus under kvalspelet till damfotbollen på grund av den stora skillnaden i ekonomisk ersättning dam- och herrfotbollsspelare emellan.