Plågade kärleksvisor och grusiga gitarrer från verandan

Håkan Engström hör Ida Mae skapa kärnfull blues, i nära samarbete med Ethan Johns: ömsint, primitiv och utan tjafs.

Ida Mae AMERICANA. Chasing lights.

En resonatorgitarr av metall från 30-talet, en trummaskin från 80-talet, vaga minnen av en epok som kanske aldrig riktigt fanns, och så en lyhörd producent som i gengäld är mästare på att fånga nuet och sila bort allt luddigt tjafs.

Det äkta paret Stephanie Jean och Chris Turpin spelade i flera år rätt bullrig rock, nästan halvvägs till Rival Sons, i bandet Kill It Kid. Det hade hyfsade framgångar, men rent artistiskt lyfte det aldrig riktigt. Det gör det nu.

Med Ethan Johns som producent och medmusiker gör duon kärnfull folkrock, lika laddad i de hypnotiska balladerna som när beatet punktmarkeras, bluesen fyller rummet och Chris Turpins rasslande Nationalgitarr låter som om någon försöker gröpa ur hela innandömet. Plågade kärleksvisor från verandan varvas med elektrifierad delta blues, Themsen style. Det låter äkta och artificiellt på samma gång, resultatet av en arbetsprocess där alla går in för att skapa maximal emotionell densitet.

Duoformatet och det ömsom ömsinta och avsiktligt primitiva för tankarna till The Civil Wars och Whites Stripes, men Ida Mae behärskar mer än så. ”Higher than the light” låter som en hårt pressad Chris Whitley som följer Robert Plant i hasorna på väg till Marocko, och i ”Boom boom boom” fyrar gästgitarristen Dweezil Zappa av ett solo som får alla säkerhetsnät att slutligen rämna. Magnifikt.