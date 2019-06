Här är Ferraris nya ”miljöbil”

Inte ens Ferrari kan blunda för utvecklingen inom bilindustrin. Lyxbilstillverkaren lanserar nu sin första laddhybrid, med 1 000 hästkrafter och en toppfart på 340 kilometer i timmen. Prislapp och batterikapacitet lär dock skrämma bort den miljömedvetna spekulanten.

När de stora biljättarna under en längre tid tagit fram och producerat olika varianter av hybrid- och elbilar har det funnits ett svagare intresse bland en del tillverkare i segmentet superlyxiga sportbilar.

En förändring är dock på väg, bland annat genom Porsche och svenska Koenigsegg, men där kanske nyheten från Ferrari ses som det allra mest talande exemplet.

Inför ett 100-tal medier från hela världen, bland annat TT, presenterades den nya modellen vid Ferraris högkvarter i Maranello, Italien.

Under stort hemlighetsmakeri – alla fick exempelvis lämna ifrån sig telefoner inför presentationen – kördes två bilar under namnet SF90 Stradale in på scenen.

Vd:n Louis Camilleri kallar det ett nytt kapitel för Ferrari, passande nog när Ferraris formel 1-stall firar 90-årsjubileum, etablerat av grundaren Enzo Ferrari.

– Världen förändras på ett sätt som ingen har sett tidigare men vi skräms inte. Att stå stilla och vänta är ingenting för Ferrari utan vi sätter oss i förarsätet. Det här är en milstolpe, säger Louis Camilleri.

För den som inte är expert kan modellen se ut som ännu en i raden av extrema sportbilar. Under den Ferrariröda lacken döljer sig dock inte bara en V8-motor utan för första gången inte bara en utan tre elmotorer i det som nu blir Ferraris första laddhybrid.

Föraren kan därmed rulla i väg helt ljudlöst för att sedan låta motorerna ge en prestanda på 100 kilometer i timmen inom 2,5 sekunder, snabbast någonsin för serietillverkad Ferrari.

Modellen är den första i vad som enligt Ferrari ska bli en alltmer naturlig väg för tillverkaren. Om tre år ska 60 procent av alla modeller ha hybridteknik.

En sak är dock sig lik – prislappen. Även om Ferrari inte gått ut med något pris ännu görs bedömningen att den kommer att kosta motsvarande drygt sex miljoner svenska kronor.

Hur är då att sitta bakom ratten på en sådan bil?

Först av allt, det är inget för den som är klaustrofobiskt lagd. Är man uppemot 1,90 lång snuddar huvudet i taket, och att kliva in och ur bilen är en utmaning när karossen slickar asfalten.

Ferrari lyfter i stället upp komfort i form av att 80 procent av bilens funktioner kan styras via knappar på ratten.

För en bil med en toppfart på över 300 kilometer i timmen kan det tyckas märkligt att prata om säkerhet först. Det menar dock tillverkaren har varit prio 1 med en 40 centimeter bred informationsskärm i HD-kvalité, placerad bakom ratten i stället för som hos många andra tillverkare, en stor skärm till höger. Detta för att föraren ska hålla händerna på ratten och blicken fäst framåt.

Testkörd på vintervägar i Arjeplog har den enligt Ferrari visat på extremt bra köregenskaper med tanke på sina prestanda. Att batterikapaciteten sedan bara är 25 kilometer är inget som lyftes fram särskilt mycket under presentationen.

– Det här är ingen elbil. Du ska fortfarande höra ”musiken” av en Ferrarimotor, påpekar chefsteknikern Michael Leiters.

Hur många exemplar som kommer att rulla på svenska vägar är högst oklart, likaså om en typisk Ferrarikonsument verkligen vill ha en hybridbil?

Å andra sidan, till dagen efter mediepresentationen hade Ferrari bjudit in 2 000 kunder från världen över för en specialdemonstration på plats i Italien. Gemensamt för spekulanterna – de äger redan minst en Ferraribil.