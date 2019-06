Nytt pianoljus på berömda låtar

Alexander Agrell hör Jimmy Webbs nya coverplatta.

Jimmy Webb PIANOCOVERS. Slipcover.

Nä, Jimmy Webb är inte den som norpar snabba stökiga rocklåtar när han som omväxling ska göra en instrumental coverplatta. Så har också den omsusade låtskrivaren (”By the time I get to Phoenix”, ”Galveston”, ”Wichita lineman”) själv blivit mest känd för sina ballader.

Som kompositör är Webb en Burt Bacharach schamponerad med 60-talspop och country. Som ensampianist håller han sig nära melodierna i ”The long and winding road”, ”God only knows” och ”A case of you”, mycket improvisation blir det inte.

Men nånting händer ändå med låtarna. Ljuset faller över dem på ett annat sätt och man hör nya saker, alldeles särskilt i Stones ”Moonlight mile”. Kanske är det just den rutinerade kompositörens privilegium att kunna gå på djupet så i andras verk.