Fransk drömstart – Renard tvåmålsskytt

Inte ens VAR kunde stoppa Frankrike när fotbolls-VM drog igång på fredagen. Trots ett historiskt bortdömt mål var hemmanationen helt överlägsen och vann premiären mot Sydkorea med 4–0 inför ett fullsatt Parc des Princes.

Det var många blanka ögon när Marseljäsen dundrade över premiärarenan i Paris på fredagskvällen. Franska högerbacken Marion Torrent såg ut att vara på väg att explodera av energi, framför sig hade hon flera barn som sjöng med lika stor inlevelse som spelarna och på hedersläktaren stod republikens president Emmanuel Macron och såg mäkta stolt ut.

Ingen av dem kan ha blivit besviken på underhållningen som följde.

Frankrike siktar på VM-final på hemmaplan och premiären lovade gott och mer därtill. Sydkorea hade inget att sätta emot den franska anfallskraften, och redan i den nionde minuten kom 1–0 till Frankrike.

Lagkaptenen Amandine Henry – inblandad i allt under matchens första tio minuter och i det mesta även därefter – sprang sig loss på högerkanten, slog ett inspel snett inåt bakåt och Eugénie Le Sommer, Frankrikes förväntade skyttedrottning, tryckte in 1–0 via ribban.

2–0 kom efter knappt en halvtimme, när Frankrikes ena mittback, Wendie Renard, nickade fram till den andra, Griedge Mbock Bathy, som sparkade in bollen i mål. Men firandet blev kortvarigt. För första gången i ett damfotbollsmästerskap användes videogranskningssystemet VAR, och det till Frankrikes stora förtret. Mbock Bathy ansågs offside och målet dömdes bort.

Det riktiga 2–0 kom i stället några minuter senare. Den här gången hade Renard inget skäl att passa och nickade i stället utan pardon in Gaëtane Thineys välslagna hörna. På tilläggstid i halvleken gjorde hon om knepet fast spegelvänt, och nickade in 3–0 på en hörna från Amel Majri.

Som väntat blev andra halvlek mer händelsefattig. Frankrike kontrollerade matchen totalt – Sydkorea hade knappt en enda vass målchans på hela matchen – och Frankrike lyckades till slut trycka dit ytterligare ett mål. Amandine Henry, matchens gigant, måttade länge i den 85:e minuten och skruvade sedan elegant in 4–0 i det bortre hörnet.

Grupp A består också av Norge och Nigeria, som möts i Reims på lördagen.