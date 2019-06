Nya butiksformat Ikeas vapen i kampen med näthandeln

Han sitter på makten över både Ikeas varumärke och rätten att bestämma vem som får öppna nästa Ikea-varuhus, men också med huvudvärken hur möbeljätten ska fortsätta locka kunder när affärerna flyttar ut på nätet. Vi har träffat Torbjörn Lööf, koncernchef för Inter Ikea.

Artiklar om Ikea brukar ofta handla om ”det andra" Ikea-bolaget, närmare bestämt Ingka som driver omkring 90 procent av de blågula möbelvaruhusen i världen.

Men i praktiken är Ingka bara en av ett drygt dussin franchisetagare, om än den absolut största.

Makten över Ikeas varumärke finns istället hos Inter Ikea, som också ansvarar för produktutveckling, viss egen tillverkning och kontakterna med alla externa leverantörer till sortimentet – och inte minst rätten att bestämma vilken av franchisetagarna som ska få öppna nästa varuhus.

I siffror handlar det om kontrollen över 430 varuhus i ett 50-tal länder med en samlad yta på över 12 miljoner kvadratmeter och en försäljning på drygt 400 miljarder kronor under räkenskapsåret 2017/2018.

Den som vaktar över alltsammans är Torbjörn Lööf, en långvägare inom den småländska möbelkoncernen – uppvuxen i den lilla kyrkbyn Pjätteryd utanför Älmhult med något hundratal invånare i dag.

Han fick sitt första jobb på Ikea redan 1989 och har sedan avancerat i graderna, bland annat som chef för Ikea of Sweden som designar alla Ikeas produkter, innan han tog över som koncernchef för Inter Ikea Group 2015.

Ändå är Torbjörn Lööf närmast en doldis när han glider in på Democratic Design Days i Älmhult, Ikeas årliga medie-event som tidigare i veckan tog emot ett par hundra journalister från världens alla hörn. Han står inte på scen under presentationen, utan smyger in i lokalen strax innan showen ska börja.

De journalister som vet vem han är kan notera hans diskreta ankomst, men för majoriteten i rummet är han bara ännu en Ikea-anställd som trängs bland mängden av kommunikatörer längs väggarna i den trånga lokalen där globala samarbeten med Lego, Noma-grundaren Claus Meyer och andra strax ska presenteras.

Efteråt går han runt och lyssnar på några av de olika seminarierna om framtidens boende och hållbarhet, men ger inga intervjuer utan låter andra personer möta pressen.

Den här intervjun görs därför vid en tidigare tidpunkt i holländska Delft, en dryg halvtimmes tågresa sydväst från storflygplatsen Schiphol. Där, på Olof Palmestraat 1, har Inter Ikea sitt huvudkontor – och här finns också det enda varuhus som franchisegivaren driver i egen regi, bland annat för att kunna testa nya grepp som ska möta de utmaningar Ikea står inför.

Utmaningar finns det nämligen gott om. Även om Ikeas samlade försäljning ökade med 4,5 procent till 38,8 miljarder euro under det senaste räkenskapsåret var det lägre än förväntat – och framför allt berodde tillväxten främst på etablering av nya varuhus på nya marknader, medan försäljningstillväxten har börjat stanna av i befintliga varuhus.

Försäljningen på nätet ökade visserligen med drygt 30 procent, men det är från låga siffror och andelen e-handel av den totala försäljningen utgör fortfarande bara omkring fem procent.

För Inter Ikeas ledning är det uppenbart att den modell att sälja möbler som gällt sedan Ingvar Kamprad grundade bolaget – med stora köplador utanför städer, där kunderna själva plockar och fraktar hem platta paket – inte kommer att kunna stå emot en cocktail av ökad e-handel, där kunderna i allt högre grad förväntar sig leverans samma dag, dessutom med önskemål om montering av möblerna snarare än ”skruva själv”-konceptet.

Ikea står kort sagt inför sin största utmaning på flera decennier. Svaret är en ny strategi där målet är att gå från fjolårets 957 miljoner besökare i varuhusen till att nå tre miljarder människor år 2025, både digitalt och genom fler fysiska butiker.

Vägen dit går via tre olika åtgärder:

1. Priserna måste sänkas ytterligare, för att Ikeas produkter ska vara ett relevant alternativ för ännu fler människor – eller ”fler av de många människorna”, som det heter på Ikea-språk.

2. Ikea måste bli mer tillgängligt för dem som inte har bil eller bor i närheten av något av de 430 varuhus som finns i världen i dag.

3. Samtidigt ska Ikea bli ännu mer hållbart. Det är något som Ikea-ledningen hävdar ska skilja ut dem från konkurrenter som kan klara av de två första målen, men har svårare att få ihop ekonomin när alla tre faktorerna vägs in.

Därför präglades både årets och fjolårets medie-event i Älmhult av produktlanseringar med hållbarhetsfokus, där till exempel hälften av all polyester som Ikea använder nu kommer från återvunnet material och en produktserie tillverkad av plast som fiskats upp ur Medelhavet har tagits fram.

Den mest synliga förändringen för kunderna kommer dock att handla om punkt två, där Inter Ikea efter att i några års tid ha kört olika varianter av citybutiker på försök nu har bestämt sig för att skapa två helt nya butikskoncept som komplement till de klassiska varuhusen som redan finns i det sortiment som franchisetagarna får använda.

Hittills har de bara fått bygga varuhus i någon av de tre storlekarna small, medium och large – från 20.000 kvadratmeter upp till 45.000 kvadratmeter som störst.

De två nya modeller som införs går internt under benämningarna ”XS” och ”XXS”. Det handlar om butiker på mellan 5.000 och 15.000 kvadratmeter, som ska kunna passa in i befintliga köpcenter och butiksstråk i citymiljöer.

– Jag ser en jättepotential i andra storlekar och format, men kunden måste när som helst fortfarande kunna se hela sortimentet och få hela upplevelsen, förklarar Torbjörn Lööf utmaningen.

Därför handlar digitalisering av Ikeas affär inte bara om att flytta över affärerna till näthandel, utan lika mycket om att skapa digitala lösningar i de nya mindre butikerna inne i stadskärnorna.

De två första ”minibutikerna” enligt det nya konceptet har nyligen öppnat i Paris respektive Warszawa och är på cirka 5.000 kvadrat vardera.

Unikt för butiken i Paris är dessutom att Ikea har vänt på logistiken kring matserveringen. Istället för att köpa en korv på väg ut efter att ha tagit sig igenom kassorna har Ikea Food Services tagit fram ett street food-koncept, som är skyltfönstret ut mot gatan och ska fungera som ”inkastare” till butiken.

En handfull tidigare testbutiker i det lilla formatet i Hong Kong, Taiwans huvudstad Taipei och på Kanarieöarna har också fått officiellt godkännande. Alla övriga citybutiker betraktas fortfarande som försöksverksamheter och erfarenheterna från dem utvärderas löpande.

– Det här är bara första generationen och vi lär oss hela tiden, precis som vi gjort med varuhusen under alla år. Poängen är inte att vi gör antingen eller, utan för att nå tre miljarder människor måste det finnas alla möjligheter, inklusive digitala kanaler. Sen tror jag fortsatt på upplevelsen i fysiska butiker, eftersom kunderna vid vissa tillfällen vill känna på produkterna och även prata med våra medarbetare, säger Torbjörn Lööf.

I ett sådant scenario blir rådgivning kring utformning av hemmiljön också allt viktigare, inte bara när det gäller att beställa kök. Ikea har tagit fram lösningar där kunderna med hjälp av 3D-teknik kan ”kliva in” digitalt i ett rum och möblera det när de besöker Ikeas varuhus och framtida citybutiker.

– När vi kombinerar det digitala med våra fysiska butiker kan vi göra det på små ytor som ändå ger samma upplevelse av sortimentet som i en av våra stora lådor. Det är lite förenklat att tro att digitalisering bara handlar om själva transaktionen, utan det gäller hela kundupplevelsen.

Beställningen kan göras direkt i butiken eller via nätet och varorna transporteras hem till kunden.

Han avfärdar därmed också tankarna på att låta rena e-handelsaktörer som Amazon ta över försäljningen av Ikeas sortiment på nätet, utan det ska hänga ihop med franchisetagarna som driver de fysiska butikerna.

– Under överskådlig framtid är det den franchisetagare som är ansvarig för en marknad som också ska sköta vår digitala närvaro, säger Torbjörn Lööf.