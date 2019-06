Dans i Malmönatten har blivit viral succé

Helén Axelsson plockade upp mobilen när ett festgäng plötsligt började dansa nedanför hennes balkong. Videon har blivit en viral succé som fått nästan 200 000 visningar på Facebook.

– Jag är jättechockad, säger Helén Axelsson, 31 år.

Klockan 02.00 natten mot fredag förra helgen började plötsligt musik höras i korsningen Bergsgatan-Monbijougatan på Möllevången i Malmö. Och till Abbas gamla dänga ”Lay all your love on me” utförde sju personer en inte helt synkroniserad – men synnerligen uppskattad – dans.

På sin balkong stod Helén Axelsson och filmade.

– Jag låg vaken och så hörde jag jättehög musik nerifrån gatan. Jag tänkte att det var väl det vanliga killgänget som brukar stå där och röka som dragit igång bilstereon eller något. Men så höjdes och sänktes ljudet hela tiden, så jag tänkte att jag måste kolla vad det är. Och så öppnade jag balkongdörren och såg vad som hände, berättar hon.

Den varierande ljudnivån beror på att en av dansarna har stereon på ryggen. När denne vänder sig bort avtar volymen.

– Jag skämdes lite för att filma och stängde av efter en minut när jag såg att de kollade på mig.

Körde de fler låtar?

– Nej, det var bara den.

Fick du veta vilka personerna på filmen är?

– Ingen aning. Men jag hoppas att de sett filmen, så de får veta hur mycket glädje de spridit.

Sannolikt lär någon i dansgruppen snart bli varse – om de inte redan är det. Videon fick spridning snabbt. En dryg vecka efter danstillfället har den haft mer än 186 000 visningar på Facebook. Klippet har deltats 1 364 gånger och har 777 kommentarer.

Lägg därtill alla som delat videon på Twitter. En spansk användare som kopierat klippet har fått över 2 000 retweets på sitt inlägg.

– Va?! Vad sjukt, haha. Men det är bara kul. Det behöver spridas glädje, säger Helén Axelsson.

Fast det var nära att videon blev en privat angelägenhet.

– Jag hade inte ens tänkt att göra klippet offentligt. Men jag har precis dragit igång min Facebook igen efter ett längre uppehåll och hade inte riktigt lärt mig tekniken.

Varför tror du klippet blivit så populärt, dansen är ju inte direkt perfekt utförd?

– Nej precis, det är lite fylledans – de har ju öl och cider i händerna. Men jag tror det beror på att sista tiden i Malmö har varit rätt mörk, det har varit skjutningar och annan skit. Att då få se en liten flashmob, ett gäng som dansar, det visar att det finns så mycket glädje i Malmö – även på kvällar och nätter.

– Det här behövdes verkligen. Speciellt på den här gatan.

Hoppas du att dansgänget kommer tillbaka?

– Ja! Varför inte? Det hade varit skitkul.

Är du en av dem som dansar på filmen? Eller vet du vilka de är? Hör av dig oss på 71234@sydsvenskan.se