Abba-dansarna uppträder i Folkets Park inför VM-premiären

Abba-dansarnas succé fortsätter. Nu ska de uppträda i Folkets Park inför VM-matchen mellan Sverige och Chile.

– Det kändes som en självklarhet när vi läste om det, säger Folkets Parks verksamhetschef Felicia Fredriksson.

Sydsvenskan uppmärksammade i helgen det gäng som på Kristi himmelfärds-natten dansade till Abba-låten ”Lay all your love on me” i en gatukorsning på Möllan.

Artiklarna har blivit enormt lästa och delade.

Videon med gängets någorlunda synkroniserade glädjeyttring hade vid lunch på tisdagen över 356 000 visningar på Facebook.

Tanken var att tilltaget skulle bli en engångsföreteelse. Men Måns Andersson lämnade ändå en öppning när vi pratade med dansgruppen i söndags.

– Man hade ju gärna kört den i Folkets Park på tisdag när Sverige spelar mot Chile i VM, sa han.

Nu har Folkets Park nappat. Vid 17.30, inför avspark i Sveriges VM-premiär mot Chile som sänds på storbildsskärm, kommer Abba-dansarna äntra scen.

– Det här spontana händelsen på natten på Möllan symboliserar så mycket vad Malmö står för. Den typen av gemenskap är vad vi vill skapa med "VM i Parken". Så det känns kul att de kan bli en del av vår VM-satsning, säger Folkets Parks verksamhetschef Felicia Fredriksson.

