Den 30 juni drar ”spektaklet” Almedalsveckan i gång och på plats finns så klart alla våra riksdagspartier och andra bidragsfinansierade organisationer som i frågor som klimat säkerligen i sin argumentation kommer att överglänsa varandra när det gäller omställningar till ett grönare samhälle.

Självklart är klimatfrågan något som måste tas på största allvar och beslutsfattare måste så klart gå i bräschen för att själva leva upp till allt som vi andra ”dödliga” som dagligen går till ”grottekvarnen” får ständiga pekpinnar om när vi möjligen planerar för årets semesterresa i annan miljö.

Vad är då Almedalsveckan, om inte annat än ett avskräckande exempel på hur beslutsfattare i våra politiska partier, kommuner och organisationer svarar för samlade klimatutsläpp som tillika är finansierade via våra skattsedlar.

I min egen hemkommun Lund kan jag läsa på hemsidan:

”Lunds kommuns medverkan i Almedalen.

Vår totala budget är 700 000 kronor. Då ingår partnerskapet i Öresundshuset, kostnader för våra seminarier samt boende och resa för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, samt de tjänstepersoner och politiker som jobbar med arrangemanget, och/eller deltar i något av kommunens egna seminarier.”

Naturligtvis framgår det inte vad enbart Lunds kommun orsakar i form av klimatutsläpp, inte heller något om hur man tar sig fram och tillbaka till Gotland för att mingla och umgås med andra likasinnade, finansierat till 100 procent av Lunds skattebetalare.

Sannolikt är inte den arbetstid som tjänstepersoner och avlönade politiker i Lund lägger ner i förberedelse och ”frånvaro” under veckan med i kalkylen och inte heller klimatkostnaden. Så den verkliga kostnaden för kommunen uppgår med säkerhet till en bra bit över 1 miljon kronor.

Samtidigt talar politiken i Lund om hur stora besparingar förvaltningarna måste göra i verksamheterna och det drabbar så klart särskilt hårt de som är mest utsatta och i störst behov.

Resan till Gotland:

Till Gotland och Almedalen tar du dig med flyget. Det hör numera till vanligheten att det finns speciella flyglinjer som öppnar upp bara under Almedalsveckan.

Destination Gotland trafikerar Visby med färjetrafik från Nynäshamn, Oskarshamn och Västervik, dit du sannolikt tar dig med bil, under sommarmånaderna. Resan från fastlandet över till Visby tar cirka två till tre timmar beroende på fartyg och hamn.

Under Almedalsveckan erbjudes kryssningsresor med mat och boende ombord, konferensen med ”all inclusive”. Kryssningstrafiken, vet vi dessutom, är en betydligt större miljöbov än flyget och är en av orsakerna till den pågående miljökatastrofen i Östersjön.

Summa summarum!

Under Almedalsveckan, den 30 juni till den 7 juli, så roar sig hela det politiska etablissemanget i vårt avlånga land, däribland Lunds kommun, genom att umgås under partyliknade former, allt finansierat via våra skattsedlar och utan tanke på vilken oerhörd negativ klimatpåverkan denna vecka har för det svenska klimatet!

Så, du som vistas instängd i ”grottekvarnen” större delen av året:

Simma lugnt - ta gärna flyget eller åk på en kryssning till dina semestermål världen över utan att du ska beläggas med skam! Dessvärre får du, till skillnad från politiken, bekosta din resa ur egen plånbok!

Bertil Månsson