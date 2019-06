Liam Gallaghers släpper sitt andra soloalbum i höst

Förre Oasissångaren Liam Gallaghers andra soloalbum har fått ett officiellt släppdatum, skriver Consequence of Sound . Den 20 september släpps ”Why me? Why not?”, med låtar skrivna av Gallagher själv tillsammans med producenterna Greg Kurstin och Andrew Wyatt. Den senare är även känd från svenska gruppen Miike Snow, där han spelar tillsammans med Christian Karlsson och Pontus Winnberg.