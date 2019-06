Malmö Live anordnar hyllningskonsert för Aretha Franklin

I augusti förra året avled artisten Aretha Franklin, vid en ålder av 76 år. Nu står det klart att konserthuset Malmö Live anordnar en hyllningskonsert för souldrottningen i början av nästa år.

När soulikonen Aretha Franklin gick bort förra året lämnade hon efter sig klassiska låtar som ”Respect”, ”I say a little prayer” och ”(You make me feel like) a natural woman”. Nu ska hennes låtskatt få leva vidare med en hyllningskonsert i konsertsalen på Malmö Live den 26 och 27 februari nästa år.