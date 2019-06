Västafrikanska rytmer i Malmös mest sprudlande studentutspring

Det blev en lång väntan på de 43 eleverna. Men de väntande massorna bjöds på skön musik. Lärarnas eget band stod för underhållningen på Malmös minsta, men kanske mest sprudlande studentutspring.

Det var de båda utgångsklasserna på musikgymnasiet Rytmus på Möllevången som tog studenten på torsdagen. Bland de väntande föräldrarna fanns Charlotte och Rickard Andersson från Lomma. De väntade på att dottern Linnéa skulle uppenbara sig.

– Vi är så stolta. Den här skolan är så fantastisk. Den här avslutningsfesten har hon pratat om ända sedan hon började här för tre år sedan, säger mamma Charlotte.

I samma stund stämmer Lärarbandet upp i en kraftfull version av "If you love somebody, set them free". Är det månne ett gott råd till föräldrarna?

–Vi inser att det börjar bli dags, säger pappa Rickard med lätt darr på stämman.

– Men det är svårt, tillägger han.

Applåderna smattrar från ett 100-tal åhörare på Barkgatan, men också från ett 20-tal byggjobbare på andra sidan gatan som tagit en välbehövlig paus för att njuta av de vackra tonerna från musikskolans lärarpersonal.

När studenterna väl kommer utspringande byts rock-, soul- och raptonerna ut mot västafrikanska trummor. En grupp slagverksmusiker leder ett ringlande sabartåg genom Möllevången, ackompanjerat av taktfasta slag från afrikanska sabartrummor.

Kommentarerna från Linnéa Andersson och alla hennes studentkompisar är kortfattade:

– Det här är så himla himla härligt!!!