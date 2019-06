Ida Skovmand hör några starka låtar, men besväras av Madonnas självförhärligande.

Madonna. Madame X.

Madonnas framträdande under Eurovision Song Contest-finalen förra månaden var inte minnesvärt i någon positiv bemärkelse. De åskådare som då förgäves vädjade efter autotune, den populära programvaran som rättar till falska toner, får istället sin önskan uppfylld nu. På nya skivan – stjärnans fjortonde – har röstkorrigeringsverktyget nämligen använts flitigt.

”Mycket autotune” har kommit att bli en egen stil – en sorts robot-vibrato – och ett hatälskat inslag i zeitgeisten. Självklart är det alltså en effekt som Madonna ger sig på när hon fortsätter sitt livsprojekt av att vara relevant för popmusiken oavsett vilken epok hon råkar befinna sig i.

Albumet ”Madame X” är namne med popdrottningens nya persona, en hemlig agent som ”reser världen runt. Byter identitet. Kämpar för frihet” – något som också låter som en beskrivning av artisten själv. Konceptet med tusen ansikten får en att undra om Madame X kommer att växla mellan cowboyhatten och jungfruslöjan i en och samma låt.

Visst finns det i denna popmix (baktakt, disco, körsång, dragspel, trap- och hiphopgäster) en hel del olika profiler representerade, men det är ändå influenserna från den latinska världen som utgör den röda tråden. År 2017 flyttade Madonna till Lissabon och hur hennes nya hem har inspirerat henne hörs tydligt på albumet, på bland annat reggaeton-gung och flört med fado.

Att den socialt engagerade artisten inte skyggar för politiska teman blev Eurovision-framträdandet i Tel Aviv en påminnelse om. Trots förbudet mot att vara politisk använde hon israeliska och palestinska flaggor i sin show. Även på nya skivan är agendorna, till exempel om striktare vapenkontroll, närvarande. "I rise", som inleds med en sampling från skolskjutningsöverlevaren Emma Gonzales uppmärksammade brandtal, är skivans höjdpunkt. Melodiös och maffig.

Lätta att tycka om är också ”Crave”, med Rae Sremmurd-halvan Swae Lee – en låt monterad på en gullig gitarrslinga – och ”Crazy”, där refrängen rytmiskt bankas in på både engelska och portugisiska.

Redan på förra albumet, ”Rebel heart”, tillägnade Madonna en låt till Jeanne d'Arc, en annan kändisjungfru. I "Dark ballet", en knasig låt som kulminerar i ett röstförvrängt parti över Tjajkovskijs ”Nötknäpparen”, dyker den franska hjältinnan upp igen.

Att det är artisten Mykki Blanco snarare än Madonna själv som får spela d'Arc i videon är en lättnad. Det som skaver lite med ”Madame X” är nämligen paketeringen av Madonnas hjältemission som gudalik. Olustigt blir det till exempel i ”Killers who are partying”, där Madonna sjunger meningar som I will be gay, if the gay are burned / I’ll be Africa, if Africa is shut down [—] I’ll be a woman, if she’s raped and her heart is breaking. ”Religiös ikon” har förstås varit en del av hennes image sedan namngivningen, men klimatet har nog blivit känsligare för idén om en upphöjd (vit) frälsare på global räddningsturné.

Oavsett empatiska intentioner skär formuleringarna i öronen, lite som ett Eurovision-framträdande.

Bottennappen är inte många, men svåra att skaka av sig. ”Extreme Occident”, där renässanssträngar avlöses av orientaliska beats, handlar om att resa runt i världen för att hitta något i sig själv, vilket för övrigt kanske ger en hint om vem som egentligen räddar vem i just den här hjältesagan.