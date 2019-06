De senaste dagarnas ombytliga väder håller i sig. Under lördagskvällen kommer ett kraftigt regn in över Skåne. SMHI har utfärdat en ”risk för skyfallsliknande regn och åska”.

Redan under förmiddagen började molnen dra in över Skåne. Under den tidiga eftermiddagen kom ett regn in från norra Tyskland.

– Senare under eftermiddag och kväll kan regnskurarna bli kraftiga och innehålla åska som då kan ge större mängder regn, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

SMHI har därför ute en "risk” om stora regnväder. Till skillnad från en ”varning” innebär en risk att prognosen inte är helt säker. Det är främst exakt position för det kraftiga regnet som är oklart.

– När man går ut med risk är det svårt att se var det kommer bli som kraftigast. Just att gå in lokalt och säga var det kommer hamna som mest går inte. Därför är risk utfärdad, säger Moa Hallberg.

Vädret under veckan har pendlat mellan solsken under dagarna och regn under nätterna. Det blir med andra ord ingen större skillnad under lördagen.

Temperaturen har legat runt 20 grader på lördagen. När det kraftiga regnet drar in under kvällen blir det något kallare, berättar Moa Hallgren.

Finns det risk för översvämningar?

– Det är ju klart det skulle kunna bli översvämningsrisk men det är svårt att säga hur mycket regn som krävs för att det ska ske. Det kan vara ganska stora lokala variationer. Även om en risk är utfärdad betyder inte det att det behöver bli stora mängder över allt.

Under natten till söndag fortsätter regnet.

– Sedan börjar det dra bort åt nordväst under morgonen. Även molnigheten kommer dra undan och under eftermiddagen kommer man kanske till och med få se lite sol, säger Moa Hallgren.

Temperaturen under söndagen beräknas ligga mellan 17 och 20 grader.