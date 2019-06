Eva Bonde, chefredaktör för Historiskan, tycker att det är dags att krossa bronstaket.

Noll. Det är antalet skulpturer över namngivna, historiska kvinnor i Malmö. Sedan 1896, då Karl X Gustav placerades på Stortorget, har det rests ytterligare femton porträttlika byster eller skulpturer över män. Sexton blir det när Zlatan Ibrahimovics 2,7 meter höga staty uppförs på ännu okänd plats. Men under alla dessa år har inte en enda kvinna ansetts värdig att förevigas i sten eller brons.

Det kan tyckas lite konstigt med tanke på hur många betydelsefulla Malmökvinnor som verkat inom politik, utbildning, teater, litteratur, konst, medicin, affärs- och näringsliv med mera.

En av de många kvinnor som är väl värda en skulptur är journalisten och politikern Elma Danielsson (1865–1936). Elma Danielsson var en pionjär inom arbetarrörelsen och en av Malmös första förkämpar för kvinnors rättigheter. Det är tack vare hennes enträgna arbete som tusentals arbetarkvinnor organiserade sig fackligt, fick bättre arbetsvillkor och engagerade sig i arbetarrörelsen. Ett exempel är hur hon hjälpte till att korta yllefabrikens arbeterskors arbetsdagar: Hon anordnade en strejk då kvinnorna, som hade 13 timmars arbetsdagar, gick hem samtidigt med männen några timmar tidigare.

Vid sidan om sin karriär som journalist på tidningen Arbetet – där hon för övrigt länge var den enda kvinnan – var Elma Danielsson med och startade Malmö Kvinnliga Arbetareförbund, den första politiska kvinnoföreningen inom den svenska arbetarrörelsen. Hon var också med och startade Malmö Kvinnliga Diskussionsklubb som, enligt stadgarna, hade som mål ”att verka för kvinnornas höjande, särskilt i intellektuellt hänseende, samt att sprida politisk och facklig upplysning”. 1901 valdes hon som första kvinna till styrelseledamot i Malmö Arbetarekommun.

Elma Danielsson var även en efterfrågad politisk agitator, både i och utanför Skåne. Hon agiterade bland annat för kvinnlig rösträtt och sociala rättigheter, för kvinnors organisering, för rätten att använda preventivmedel och om orättvisan i arbetarkvinnornas dubbla underordning och dubbla arbetsbörda.

Elma Danielsson var under sin levnadstid en föregångskvinna inom arbetarrörelsen och socialdemokratin. Idag är hon knappt ihågkommen. Ingen gata eller plats är uppkallad efter henne, inget torg bär hennes namn. Det finns inga plaketter, inga minnesmärken eller monument över henne. De få som känner till henne minns henne främst som hustru till Axel Danielsson, även han en förgrundsgestalt inom arbetarrörelsen och socialdemokratin.

Att uppmärksamma någon med en skulptur kan tyckas omodernt. Men ett bestående konstverk skulle ge Elma Danielsson en fysisk närvaro i staden som hon kämpade så för att förbättra och skulle samtidigt fungera som en samlingspunkt för malmöiter och besökare som vill minnas och hedra henne.

Den offentliga konsten ska spegla vad Malmö är och vill vara. Men den domineras av män – och det gäller inte bara Malmö. Endast var tionde skulptur av namngivna historiska människor i Sverige föreställer en kvinna. De kvinnor som syns i den offentliga konsten är oftast anonyma, inte sällan nakna, med titlar som Flora, Skörd, Behag eller Solrosen. När man i modernare tid väl har valt att uppmärksamma historiskt viktiga kvinnor har det ofta skett i mer abstrakta, konstnärliga former, exempelvis minnesmärket "Way to go" på Davidshallsbron. Figurativa skulpturer, där utseende och namn tydligt framgår, är fortfarande främst förbehållna män.

Synlighet i det offentliga rummet är oerhört viktigt om vi på allvar vill skapa ett jämlikt samhälle. Så länge historiska kvinnor osynliggörs eller marginaliseras bekräftas en könsmaktsordning där kvinnor som grupp är mindre viktiga och mindre värda än män. Om den offentliga konsten ska spegla Malmö och dess invånare går det inte att utesluta hälften av befolkningen.