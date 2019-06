Fotboll: MFF i allsvenskan 2019

MFF:s glädjebesked i omstarten – stjärnorna redo igen

Två mittbackar tog ett steg närmare matchstatus när Malmö FF hade omstart efter två veckors semester.

– So far so good. Nu är det bara lungorna som också ska igång, sa Lasse Nielsen efter en efterlängtad återkomst på fotbollsplanen.

Lasse Nielsen är snart redo för spel igen. Bild: PETTER ARVIDSON Lasse Nielsen kom in till Malmö FF:s träningsplan lite senare än resten av truppen och lämnade lite tidigare än alla andra. Men han var mer nöjd än de flesta.