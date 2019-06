Här är de sex lagen MFF kan få möta i EL-kvalet

Malmö FF:s resa mot Europa börjar i eftermiddag. Då lottas nämligen den första kvalomgången till Europa League och nu är det klart vilka sex lag MFF kan få möta.

Malmö FF:s Europaresor de senaste åren har lyft klubben till en helt ny nivå och också gett MFF en särställning i Sverige.

Med hundratals miljoner på banken är MFF nu på väg in i ett nytt Europaspel, men det är inte lätt att sig vidare till Europa Leagues gruppspel som ger de stora pengarna.

Under sommaren ska tre kvalomgångar klaras av, plus ett play off.

Första kvalomgången spelas den 11 juli och sedan får MFF fortsätta att spela EL-kvalmatcher på torsdagar under sommaren så länge de klarar sig kvar.

I eftermiddag lottas den första omgången där 94 lag ska bli 47. 87 av lagen går in direkt och sju lag kommer från förkvalet.

Sedan tidigare har vi vetat att MFF är seedat och nu har också Uefa gjort en geografisk indelning så nu vet man vilka fem motståndare MFF kan få möta.

MFF är i lottningsgrupp 1 och det kommer bli en resa till Finland, Island, Wales, Nordirland, Irland eller Färöarna i kvalomgång 1.

Kups från Finland kan nog vara den svåraste nöten i det sällskapet, laget ligger just nu trea i den finska ligan efter 12 spelade omgångar.

Bland de fem lagen MFF kan få möta går fyra in i denna kvalomgången medan två lag gör upp om en plats i förkvalet. Så man vet ännu inte om Ballymena United, Nordirland, eller Runavik, Färöarna, spelar i EL-kval 1 eftersom förkvalet avgörs först torsdagen den 4 juli.

Övriga seedade lag i MFF:s grupp, som MFF alltså inte kan få möta, är Vaduz, Lichtenstein (som spelar i schweiziska ligan), Kilmarnock, Skottland, Brann, Norge och Vitebsk, Vitryssland.

Kvalomgång 2 lottas i morgon.

Lagen MFF kan få möta i EL-kval 1

Lag Land Shamrock Rovers Irland Ballymena United/Runavik Nordirland/Färöarna Connah’s Quay Wales Kups Finland Breidablick Island

