Samma tongångar hördes när inrikesminister Mikael Damberg (S) i fredags besökte Malmöpolisen: Regeringen har gjort mycket, och ännu mer väntar.

Vilket förstås stämmer.

De skärpta straffen har lett till fler frihetsberövningar. Ungefär 80 av Malmös grovt kriminella sitter idag häktade, enligt polisen. Många av dem tongivande gestalter i den brottsliga miljön. Att grovt vapenbrott numera leder till automatisk häktning är ett tungt vägande skäl till att allt fler lyfts bort från gatan.

Men vad händer sedan?

Den resursbristen går igen i flera delar av rättskedjan, och framför allt i processen mellan häktning och dom.

När justitieministern intervjuades i P1-morgon var han särskilt nöjd med det ökade antalet häktningar. "Vi fyller upp häktena. Vi har 100 procents beläggning på häktena", sade Johansson.

Som om fulla häkten vore ett självändamål.

Faktum är att just beläggningen på landets häkten, eller snarare platsbristen, har varit föremål för en särskild granskning från Justitieombudsmannen, JO, under den gångna våren. I rapporten som kom i juni beskrivs bland annat ett besök på häktet i Malmö, som i februari i år var så fullt att man under ett dygn tvingades stänga intaget.