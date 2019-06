Avas DuVerneys rörande skildring av tidernas justitiemord

Johan Malmberg ser den starka Netflixserien om oskyldigt dömda Central Park Five.

When they see us STRÖMMAD TV-SERIE. DRAMA. USA, 2019. Regi: Ava DuVernay. Med: Jharrel Jerome, Marquis Rodriguez, Caleel Harris, Ethan Herisse, Asante Blackk, Felicity Huffman. Längd: 4 avsnitt à 1.04–1.28.

Central Park Five var fallet som fick åttiotalets New York präglat av klass- och rasmotsättningar att koka. Fallet som fick affärsmannen Donald Trump att i helsidesannonser kräva dödsstraff. Det var polisbrutalitet, rasism och – justitiemord. Och när nu Ava DuVernay dramatiserar detta i den starka Netflixserien "When they see us" blossar känslorna upp som om det vore 1989 igen.

Kvällen den 19 april det året våldtogs den 28-åriga Trisha Meili mycket brutalt på en joggingrunda i Central Park i New York. Ganska sannolikt känner ni väl igen huvuddragen i historien, jämte Rosa Parks och Rodney King är den ett av de mest emblematiska exemplen på ett segregerat USA. År 1989 hade New York ännu inte bytt skepnad efter Rudy Giulianis hårdföra nolltolerans under nittiotalet. Dagens New York må se ut som ett välordnat friluftsmuseum, på åttiotalet fanns här ett skriande behov av särskilda insatser mot våldsbrotten även i stans centrala delar. Polisen hade bildat en särskild sexbrottsavdelning som styrdes med järnhand av Linda Fairstein. Det var också hon som snabbt kopplades in på joggingfallet. Hon beordrade snabba resultat – och snabba resultat fick hon från en överambitiös poliskår.

Man lyckades skrapa ihop fem svarta och latinska tonårskillar, som hade rört sig i Central Park den där kvällen. Visserligen en bra bit därifrån och helt utan koppling till både plats och sexövergrepp – men i omvittnat grymma och utdragna förhör med polisen kom de att erkänna våldtäkten. Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam och Korey Wise, blott 14-16 år unga, föll offer för den vita delen av staden och systemet som ville se dem dömda.

För DuVernay som tidigare gjort bland annat Martin Luther King-skildringen "Selma" (2014) är Central Park Five ett självklart val. Det var ju hon som i den drabbande historieskildringen "Det 13:e tillägget” (2016) skildrade hur rättssystemet "framgångsrikt" anpassats för att politiskt medvetet låsa in USA:s svarta befolkning. Det senaste halvseklet har antalet fångar ökat med över 500 procent, och det är främst svarta som fängslats. Svarta utgör sex procent av befolkningen men 40 procent av internerna i amerikanska fängelser. Samtidigt har republikanerna sett till att ta ifrån dem rösträtten, ofta på livstid. Kort sagt, med Central Park Five finns alla förutsättningar för DuVernay att berätta just den historia om ett svartvitt USA som hon har gjort flera gånger förr, om strukturerna och mekanismerna.

Visst, till dels är "When they see us" den historien. Och DuVernay försitter förstås inte chansen att lyfta fram den oerhört olustiga historien om hur den då kände affärsmannen Trump köpte helsidesannonser för att kräva dödsstraff på fem pojkvaskrar. Dessa pojkar kom senare att släppas sedan en viss Matias Reyes 2002 erkänt – och kopplats via DNA till brottet– men Trump och en del av opinionen visste ändå bättre. De är skyldiga ändå! Under tiden som USA:s president fortsatt kommer undan med denna livslögn så får Fairstein bära hundhuvudet. DuVernays miniserie är först som sist ett lustmord på Fairstein, spelad av Felicity Huffman, och reaktionerna har varit starka sedan serien fick premiär för några veckor sedan. Fairstein, sedan länge bästsäljande deckarförfattare, bojkottas nu öppet och har kickats av sitt förlag.

"When they see us" är trots sitt ämne och regissör, lite förvånande inte helt den där överblickande skildringen av tid, politik och rasism man kunde ha förväntat sig.

Först och främst är den ett gripande, finkalibrerat porträtt av fem unga män som fick sina liv stulna. Istället för att fastna i genrens vanliga rättegångsscener följer DuVernay minst lika mycket vardagsrummens bråk, ensamheten i celler, ja, de val en individ tvingas till då samhället inga val ger.

Det är rörande och skickligt hur hon plockar ned den här i högsta grad levande segregationen på individnivå.

Men vill man ha händelserna skildrade i en utförligare historisk kontext rekommenderas varmt dokumentären "The Central Park Five" (2012) av Ken Burns, Sarah Burns och David McMahon. Det var först efter den som New York, under borgmästare Bill de Blasio år 2014, slutligen betalade ut skadestånd till de oskyldigt dömda. Något Trump kommenterade med: "A disgrace".

Råheten är förstås bortom ord. Men jag gissar att den inte överraskade de fem män som syns i epilogen till "When they see us" – de har redan hört och sett allt, och lite till.