Bestulen på sina frisörsaxar – mötte tjuvarna i dörren

Malin Richter på Klippstudion var ute och rastade hunden Janis under lunchen – under tiden klev två kvinnor in i frisörsalongen och stal hela hennes arbetsbälte med frisörsaxar i. Framför näsan på hennes kollega.

Malin Richter på salong har blivit bestulen på sina frisörsaxar. Här med hunden Janis. Saxarna låg i hyllan bredvid henne och stals utan att hennes kollega, som var längst in i lokalen, märkte det. Bild: Lars Brundin – Det är en yrkesstolthet att ha bra verktyg som frisör, säger Malin Richter och skakar på huvudet åt den för henne mycket oväntade stölden.