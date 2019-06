Malmös fåglar kan ha utvecklat "kvitter-slang"

Talgoxar i städer skaffar färre ungar, har en annan dygnsrytm och är mer stressade än kusinerna från landet. Och de lägger sig till med en sorts kvitter-slang. Nu ska forskare från Lunds universitet tar reda på mer om hur stadsmiljö påverkar fåglars hälsa.

En blåmes är temporärt infångad för studier. Den ringmärks,benlängd och vinglängd mäts, blodprov tas och slutligen vägs fågeln innan den släpps fri igen Bild: Peter Frennesson

Runt tusen holkar har satts upp i Malmö, Helsingborg och Göteborg och de talgoxar och blåmesar som flyttat in följs noga genom ringmärkning och hembesök. All data som samlas in i det omfattande projektet Urban Birds jämförs med en kontrollgrupp i friluftsområdet Skrylle utanför Lund.