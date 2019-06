Fortsatt stökigt mellan boende och bilister i Västra hamnen

En boende i området kring Barometergatan blev träffad av en backspegel när en bil olovligen körde in på gatan. Polis larmades dit vid 22.20 om bråk mellan boende och bilister. Tre bilförare bötfälldes också på plats.

Irritationen bland boende vid Barometergatan har varit stor i flera år då många bilister kör alldeles för snabbt på gatan som är gågata för alla utom de boende. Ett politiskt beslut om att testa att ha parkeringsvakter i området under två månader har nyligen klubbats, och vakterna ska ha satts in under helgen.