Frankrike vidare efter sent avgörande

Guldfavoriten Frankrike fick slita i en tuff åttondelsfinal mot Brasilien i fotbolls-VM som gick till förlängning. Men i den andra förlängningskvarten klev mittfältsstjärnan Amandine Henry fram och satte slutresultatet 2–1, vilket skickade hemmanationen vidare till kvartsfinal.

Frankrike är en av de största favoriterna till guldet och i åttondelsfinalen mot Brasilien gjorde värdnationen 1–0 redan efter 22 minuter – trodde de. Valerie Gauvin gick hårt in på ett inlägg och lyckades få kroppen på bollen och rikta den in i mål.

Men i samma sekvens kolliderade Gauvin med Brasiliens målvakt Barbara och båda blev liggande. Efter att båda spelarna rest sig upp VAR-granskades målet på grund av eventuellt oschysst spel av Gauvin – och bedömningen var i Brasiliens smak. Målet dömdes bort till hemmapublikens stora missnöje.

Men hemmapubliken fick byta ut missnöjet till ett högt jubel. I den 52:a minuten gjorde Gauvin 1–0 på riktigt när hon styrde in ett fint inlägg från Kadidiatou Diani.

I 62:a minuten hamnade videogransknignssystemet VAR återigen i huvudrollen. Thaisa sköt in ett hårt, lågt skott i mål. Brasilianskorna hann dock knappt börja jubla innan domaren dömde bort målet för offside i ett tidigare skede. Men besvikelsen blev kortvarig. Efter VAR-granskning visade det sig att det inte alls hade varit offside och 1–1 var ett faktum.

Frankrike tryckte på för ett ledningsmål men kunde inte få in bollen bakom Barbara i Brasiliens mål. Brasilien fick förlita sig på kontringar och i 86:e minuten satte nog många franska supportrar hjärtat i halsgropen när Tamires sköt in bollen i mål efter just en kontring. Tamires blåstes dock korrekt av för offside och det oavgjorda resultatet kvarstod efter full tid.

I slutet av den första förlängningskvarten hade Diani en farlig nick på mål. I det efterföljande brasilianska anfallet var Debinhas boll på väg in i mål, men Griedge Mbock Bathy kom i full fart och stoppade bollen innan den gick över mållinjen.

Direkt i den andra förlängningskvarten kom således det förlösande ledningsmålet för Frankrike när mittfältsmotorn Amandine Henry stötte in matchavgörande 2–1.

Resultatet stod sig förlängningen ut och nu väntar Spanien eller USA för Frankrike i kvartsfinal.