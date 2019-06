Hemlös flerbarnsmamma: ”Det finns nog många som jag”

Carina är bostadslös flerbarnsmamma. Hon har två barn under 18 år. För sex år sedan kastades hon ut av yngsta dotterns far. De var inte gifta och Carina hade skulder. Sedan dess bor hon inneboende och lever under ständigt hot om vräkning.

Carina blev utkastad av sin sambo. Hon bor med två barn bor i en lägenhet i Malmö, men kan inte stå på kontraktet eftersom hon har skulder. Bild: Patrik Renmark I Malmö finns mer än 1300 hemlösa barn, enligt den officiella statistiken. Men det är fler än så även om de inte bokförs som hemlösa.