Kylie summerar karriären – men är inte färdig

Kylie Minogue samlar sina största låtar i ett ”greatest hits”-album, men popikonen har inga planer på att sluta. – Jag börjar förmodligen jobba på ett nytt album nästa år, säger hon till TT.

Det började i Australien för 32 år sedan, när Kylie Minogue släppte Little Eva-covern ”The loco-motion”. Låten blev en hit i hemlandet, men det skulle dröja ett år och ett album innan Europa började sjunga med i hennes musik – bland annat på grund av låten ”I should be so lucky”.

2001 kom jättehiten ”Can't get you out of my head”, men Minogue har varit aktiv hela 2000-talet. Senast med den countrypoppiga plattan ”Golden” från 2018, som spelades in i Nashville.

På omslaget till samlingsplattan ”Step back in time” syns en stor klocka, men i stället för siffror står bokstäverna ”k, y, l, i, e, m, i, n, o, g, u, e”. Monogue själv är visaren, och undertexten lyder ”pop-precision sedan 1987”. På skivan finns även den nya singeln ”New York city”.

På frågan om varför hon väljer att släppa ett samlingsalbum nu, svarar hon kort och gott att det kändes som rätt tid, men att hon sedan tänker gå vidare.

– Jag är fortfarande exalterad över allting som jag inte har gjort än. Sommarshowen kommer snart och jag börjar förmodligen jobba på ett nytt album nästa år, säger hon och berättar att det troligtvis blir någonting nytt åt pop- och danshållet.

Men när hon ser tillbaka på sin tid i rampljuset bankar hennes hjärta hårdast för ett speciellt år, 2001, när succéplattan ”Fever” kom.

– Musiken, imagen, framträdandena, stylingen. Allting var i harmoni och allt var väldigt starkt, säger Kylie Minogue.

TT: Saknar du det?

– Jag kan vara nostalgisk över den tiden. Jag kan inte säga att jag saknar den, det skulle vara lite missvisande. Som att jag inte skulle vara lycklig över där jag är nu, och jag är lycklig över där jag är nu.

Mycket har hänt sedan hon gav sig in i musikindustrin 1987. Hon berättar om toppar och dalar, stunder med adrenalin i blodet – och tider när det inte alls har gått som planerat.

– Hur mycket man än försöker se självsäker ut, ser det ut på ett annat sätt bakom kulisserna. Samma hårda arbete krävs, oavsett om det blir en stor succé eller om det inte blir det. Jag har haft stunder när jag tänkte “det här kanske var allt”, säger hon och tillägger:

– Musikindustrin är i ständig förändrig, lyckligtvis gillar jag förändringar, jag vill inte stanna i det jag gjorde för 15 år sedan. Men det är klart att det påverkar ens självkänsla om det inte går bra.

Det är inte bara musiken som har förändrats sedan 1987, även branschen har genomgått stora förändringar, inte bara när det gäller skiftet från vinylskivor till digital musik. Kylie Minogue märker av en annan inställning till kvinnliga 40-plussare sedan metoo-kampanjen drog igång.

När hon 2014 släppte ”Kiss me once” gick det inte som förväntat rent kommersiellt, och under intervjuer fick hon ofta en återkommande fråga.

– Jag var 46 år då, vilket ansågs vara väldigt gammalt. Jag fick väldigt ofta frågan ”hur känns det att vara en kvinna i din ålder i pop-industrin?”. Jag hade inget svar på det, jag visste bara att jag var trött på den frågan. Nu för tiden frågar ingen det längre och det är en bra förändring, säger hon.