Sommarvärme – men inte Europahetta

Sol och upp till 30-gradig värme – så väntas de närmsta dagarna bli i delar av landet. Men den 40-gradiga hettan i Europa når inte hit. – Den kommer hålla sig söder om oss, vi kommer att få utkanten av den här luftmassan som ger höga temperaturer i Frankrike, Spanien och Tyskland, bland annat, säger Max Lindberg Stoltz vid SMHI.

Sommarvärmen väntas hålla i sig de närmsta dagarna, framför allt i de södra delarna av landet. Ett högtyck har dragit in över Skandinavien som ger ett lugnt väderläge, enligt Max Lindberg Stoltz, meteorolog vid SMHI. Regnskurar kan dock dra in över fjällområdet under måndagen och tisdagen.

I södra Götaland kan temperaturerna nå upp till 30 grader på sina håll under tisdagen, i övrigt kommer de ligga på 24 till 27 grader. I Svealand och Norrland kommer det bli något svalare med temperaturer på 17 till 24 grader respektive 15 till 20 grader.

På onsdag väntas det bli något varmare med 30-gradig värme i stora delar av Götaland, upp mot 25 grader i Svealand och 15 till 20 grader i Norrland.

– Sen har vi ett lågtryck som närmar sig som kan ge en del regn i mellersta Sverige under tisdag eftermiddag och under onsdag och en bit in på torsdagen. Det är främst Svealand och södra Norrland som får ta del av det regnet. Men både norr och söder om det här regnområdet ser det ut att bli en hel del sol, säger Max Lindberg Stoltz.

Risken för skogsbränder är stor eller mycket stor på flera håll i framförallt Götaland och Svealand. SMHI har även gått ut med ett meddelande om höga temperaturer i de nio sydligaste länen. Extremvärme har dragit in över delar av Europa och flera länder har räknat med temperaturer kring 40 grader under veckan, däribland Grekland. Men hettan i Europa når inte hela vägen hit och redan på torsdag väntas det bli svalare igen.

– Vi kommer inte att komma upp i de höga temperaturerna som de har, där det pratas om 40 grader. Redan på torsdag får vi en markant sänkning av temperaturen. Om det varit upp mot 30 plusgrader i Skåne så kommer det bli upp mot 23 till 24 grader på torsdag.