Tuff uppmaning till IOK: ”Är det bara snack?”

Anna König Jerlmyr visade upp passion och känslor genom att sjunga Abba för att övertyga IOK-ledamöterna att rösta på Stockholm-Åre. Gunilla Lindbergs budskap till sina kollegor var desto tuffare:

– Är IOK redo för den nya normen, eller är det bara snack? säger hon.

Vid den allmänna presentationen i Lausanne, där 82 IOK-ledamöter senare i eftermiddag ska rösta om OS-värd för vinterspelen 2026, Stockholm-Åre eller Milano-Cortina, var det två svenskor som stack ut.

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholm, tog tillfället i akt att sjunga någon rad ur Dancing Queen: ”You can dance, you can jive”.

– Jag tänkte ”hur ska vi sticka ut?”, så det bestämdes i går att när jag ändå skulle nämna Abba för att visa att vi är en stad som kan bjuda upp till fest, att jag skulle sjunga lite också. Jag ville visa att vi svenskar inte är så stela och tillbakadragna som man tror, säger hon.

– Vi har ju italienare att kämpa emot så det är extra viktigt att visa på passion och känslor. Det handlar om att gå all in, vårt motto är ju ”Sweden is all in” och då måste vi alla gå all in.

Lindberg, medlem i IOK, avslutade den svenska presentationen med att uppmana sina kollegor att följa det som de själva varit med och bestämt – de nya reglerna i Agenda 2020 som har hållbarhet och efterlevnad som ledord.

– Jag uppmanar IOK att följa Agenda 2020, det är dags att hålla löftet. Är IOK redo för den nya normen, eller är det bara snack? säger hon.