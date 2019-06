Måndagen den 10 juni skulle jag in och köpa en tidning på Seven Eleven. Då inga cykelställ var lediga ställde jag cykeln utanför stället då det gällde en så kort tid. Jag brukar alltid ställa den i cykelställ annars.

När jag kom ut efter cirka tre minuter var cykeln borta! En man stod också och stirrade förvånat. Efter samtal med Lunds kommun sa telefonisten att de gjort en raid där vid den tiden och hämtat upp cyklar som inte var perfekt parkerade (även låsta) och kört iväg med dem och jag skulle nu mejla och beskriva min cykel till tekniska förvaltningen. Jag fick nu gå hem med alla mina kassar, en försvarlig bit.

Nu måste jag vara utan cykel i minst en vecka i sommarvärmen och det ger mig en massa besvär med ringande till olika instanser. Jag skall också betala 200 kr för att få ut min cykel!

Jag kallar detta för ren stöld. Man tar inte cyklar från skötsamma människor utan att ge någon varning innan, man väntar åtminstone i tio minuter, och framför allt skriver man stora skyltar var man kan få tag i sin cykel. Mannen som stod bredvid mig kommer troligen aldrig att få tillbaka sin cykel. Gatukontoret skriver också att det är bara cirka 20 procent som hämtar sina cyklar. Många vet ju inte vad som hänt och tror att den är stulen av vanliga tjuvar. Nu får jag hämta min cykel under tiden 8.00-8.30 eller någon senare tid under en halvtimma.

Har kommunen så dåligt med pengar att man är tvungen att gå ut och stjäla cyklar för att sedan kunna sälja dem på auktion? Väldigt många cyklar som stod i förvaret var helt nya. Man kanske bara tar dom fina cyklarna som inbringar mer pengar? Gatukontoret kan väl rikta in sig på att ta bort alla sparkcyklar som ligger slängda överallt, där kan vi verkligen prata om hinder för fotgängare!

Anne Henningson

Lund

Svar direkt: Parkeringsförbudet för cyklar är tydligt skyltat

Kommunen samlar in felparkerade och övergivna cyklar och elsparkcyklar med jämna mellanrum, senast den 10 juni. Vi har särskilt fokus på stadskärnan och området kring Lund C där många människor rör sig och behovet av både fria gångbanor och lediga cykelställ är extra stort. Den 10 juni samlade vi in 67 felparkerade cyklar och 33 felparkerade el-scootrar. Parkeringsförbudet är tydligt skyltat utanför Seven Eleven på Bangatan och det framgår här att felparkerade cyklar riskerar att forslas bort.

Om du parkerar utanför ett cykelställ och din cykel försvinner samma dag som vi har insamling, kontakta oss med så många uppgifter som möjligt. Datum för senaste insamlingen publiceras på www.lund.se/felparkerad.

Räkna med att det tar ungefär en vecka för oss att gå igenom alla insamlade cyklar. Vi lämnar inte ut några tider förrän vi fått in en ordentlig beskrivning på cykeln med uppgifter om var den stod och när den försvann. Det är inte ovanligt med cykelstölder i centrum. Om vi hittar din cykel kan du boka tid för utlämning på morgonen 8-8.30 eller på eftermiddagen 16-16.30.

Varför finns det inte fler cykelställ i området?

Det är många intressen som måste samsas inom en begränsad yta av staden och det finns helt enkelt inte plats för fler cykelställ. Under det närmaste året kan det till och med att bli svårare att hitta en plats eftersom Clemenstorget byggs om. Ombyggnaden av torget är första etappen i utvecklingen av hela området kring Lund C, som så småningom får både fler och bättre cykelparkeringar.

Våra råd till dig som cyklar: Ta lite extra tid på dig och parkera en bit bort. Det tar ju även tid att leta upp en ledig plats där alla andra vill stå och en bortforslad cykel gör inte handlingen eller pendlingen enklare.

Prova något nytt. Det finns cykelställ på båda sidor om spåren. Inom området finns totalt 4 000 platser i cykelställ och 400 platser i låst cykelgarage. Det finns nästan alltid plats i tvåvåningsstället vid Västra Station.

Parkera rätt. Om du parkerar din cykel ordentligt med framhjulet i ett cykelställ behöver du inte oroa dig för att den ska flyttas.

Fredrik Gustavsson