USA:s tidigare landslagsback hyllar Kosovare Asllani efter Sveriges avancemang i VM.

– Asllani är på väg att bli en stjärna, säger Kate Markgraf i ESPN:s VM-podcast.

I Sveriges seger mot Kanada var Kosovare Asllani en av spelarna som imponerade.

– En vacker, utsökt, kocken-kysser-sina-fingrar-fantastisk passning från Kosovare Asllani till Blackstenius, beskriver ESPN:s programledare Sebastian Salazar målet som avgjorde VM-åttondelen.

Kate Markgraf, expert och tidigare amerikansk landslagsspelare med över 200 landskamper på meritlistan, hyllar den svenska mittfältaren efter matchen mot Kanada.

– Kosovare Asllani växer fram som kanske turneringens bästa nummer 10. Hon är alltid involverad där det händer, mot Chile och emellanåt mot USA. Och i den matchen spelade hon med sju nya spelare. Den här spelaren, med den bollkänslan... Passningen till målet är perfekt, säger hon.

– Asllani är på väg att bli en stjärna. Det här är en spelare som har kämpat i flera år. Talangen har alltid funnits där men talangen har inte alltid förverkligats i de stora matcherna. Hon har ett bra självförtroende och hon vill spela i en specifik position. Hon var smart när hon gick tillbaka till Sverige, i ett lag där hon fick spela i en nummer 10-roll. I den rollen har Asllanis självförtroende vuxit. Hon är en mer komplett spelare i dag.

Den amerikanska experten anser att Sverige gick tillbaka till hur det såg ut under OS 2016 i början av åttondelen mot Kanada.

– De spelade lågt och hoppades på kontringar under den första halvleken. I den andra halvleken spelade de som magiker. Med det menar jag att de lurade in Kanada i ett sömnigt tempo under den första halvleken för att sedan attackera annorlunda i andra halvlek.

Markgraf passar även på att berömma Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson.

– Den här tränaren har adderat ännu en dimension till det här laget eftersom de nu har förmågan att vara offensiva. Han har fått spelarna att köpa konceptet. Bra gjort, Sverige!