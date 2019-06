Vid två tillfällen den senaste veckan har vandaler tagit sig in på Barabadet efter stängning – och lämnat avföring i bassängerna. Konsekvensen blev att anläggningen fick stängas hela helgen för att saneras från bakterier.

Den senaste veckan har polisen fått in flera anmälningar som rör Barabadet. Både under natten mot midsommarafton och söndagen har okända tagit sig in på friluftsbadet och lämnat avföring i bassängen. Samtidigt har man dumpat läskburkar, fimpar och annat skräp på området. Händelserna rubriceras som miljöbrott.

Skadegörelsen har upptäckts av personal som kommit för att öppna på morgonen. Incidenterna har vid båda tillfällena lett till att badet fått stänga för sanering.

– Tråkigt för våra anställda att behöva mötas av det här. Det känns inte bra alls att våra fina anläggningar missbrukas på detta sätt, säger Theodora Mårtensson som är samordnare för kommunens bad.

– Så fort det kommer avföring i vattnet har vi strikta rutiner på vad vi ska göra. Att vi fick hålla stängt hela helgen blir tyvärr konsekvensen när sådant här händer.

Efter fynden har en del av poolerna fått tömmas på vatten. När bassängerna rengjorts med kemikalier tas prover för att säkerställa att badet är fritt från bakterier. Varje gång tar processen runt tolv timmar.

Enligt Theodora Mårtensson har badet blivit något av ett tillhåll för personer som tar sig in nattetid. För att öka säkerheten tittar kommunen i nuläget på olika åtgärder. Bland annat kan det bli aktuellt att installera värmekameror.

– Det här problemet finns ju även när det inte är badsäsong. Vi vill garantera säkerheten för dem som vistas i området, säger Theodora Mårtensson.

Kommunpolis Janne Nilsson menar att trygghetsvärdar och patruller som rör sig i Bara försöker hålla koll på området kvälls- och nattetid. Men det är inte helt lätt att komma åt problemet, säger han.

Frågan om olaga intrång på baden lyftes också av invånare när kommun och polis bjöd in till öppet möte för att diskutera lokala frågor i början av juni.

– Tidigare år har man alltid haft nattbadare när det är fint väder. Det är inget nytt fenomen, men det här med vandalisering är så tråkigt. Så här allvarligt har det inte varit innan, säger Janne Nilsson.

Och Barabadet är inte den enda badplatsen där kommunen haft problem. I veckan har dykare fått rensa upp i Pude sjö. I vattnet under hopptornet hittade man bland annat spetsiga trädgrenar, enligt ett inlägg som lagts ut på Svedala kommuns hemsida.