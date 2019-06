Skånsk inkubatorn summerar ett framgångsrikt första halvår

Förra året drog Smiles Inkubatorbolag totalt in 728 miljoner kronor i riskkapital. Sex månader in i 2019 har Smile-bolagen attraherat 595 miljoner kronor. – En rejäl kvalitetsstämpel på bolagen, kommenterar inkubatorns vd Ebba Fåhraeus.

Under årets första sex månader har fyra av de tjugo inkubatorbolagen genomfört nyemissioner och tillsammans tagit in 85 miljoner kronor. De största tillskotten har gått till Acrivon och Saga Diagnostics.

Alla uppstartsbolag som är och har varit i inkubatorn har attraherat allt större summor från både svenska och internationella investerare, en trend som håller i sig.

Under 2018 tog samtliga 70 bolag in 728 miljoner kronor och efter årets första sex månader har bolagen tagit in 595 miljoner kronor.

– En rejäl kvalitetsstämpel på bolagen. Förutom utveckling av produkter och tjänster i världsklass och fantastiska team, är det bolagens hårda arbete vid industri - och investerarträffar och all annan exponering som medverkar till förutsättningarna. Life science är ju en bransch där produkterna behöver långa utvecklingstider innan de är marknadsklara och genererar värde, säger Ebba Fåhraeus, vd på Smile Inkubator.

Marknadsvärdet för inkubatorns börsnoterade alumnibolag har ökat med över 20 procent, till ett värde av 7,2 miljarder kronor, under samma period.

Fakta Inkubatorns noterade alumnibolag Cantargia AB Iconovo AB Xintela AB A1M Pharma AB B!BB Instruments AB Clinical Laserthermia Systems AB Idogen AB Immunovia AB Nexam Chemical Holdings AB Pharma Lundensis AB Phase Holographic Imaging AB Spago Nanomedival AB

Läs också Lundabolag tar in 40 miljoner kronor

Läs också Skånsk inkubator utvald att hjälpa europeiska startups