Oron: Frida Eldebrink inte hundra procent

Sveriges mest rutinerade spelare avbröt säsongen skadad i mars. För bara en vecka sedan började Frida Eldebrink träna för fullt – men det är osäkert vad hennes knä klarar i dagens EM-premiär. – Jag är inte hundra procent, säger hon.

Sverige förlorade inledningsmatcherna i basket-EM både 2013 och 2015. I dag spelar de hela mästerskapets öppningsmatch mot Montenegro i Lettland och hoppas kunna bryta den negativa trenden.

Med sina 118 landskamper har Frida Eldebrink varit given i förstafemman i det svenska landslaget under många år, och varit den spelare som fått flest minuter under EM-kvalet.

I dag är det osäkert om hon startar EM-premiären, och hur mycket hon spelar. Anledningen är en knäskada som tvingade guarden att avbryta säsongen med sitt ungerska lag KSC Szekszard i mitten av mars.

Frida Eldebrink har rehabiliterat under förberedelserna, och gjorde comeback först i helgens två sista träningsmatcher.

– Det känns helt okej. Jag är inte hundra procent, men det känns bättre än jag trodde, säger hon.

TT: Hur mycket tror du att du kan spela?

– Jag känner mig redo att spela. Jag har pratat med coacherna och haft en bra dialog, men det är de som bestämmer, säger hon.

Inför premiären mot Montenegro har det svenska lagets fokus legat på det egna spelet – och motståndarnas amerikanskfödda Glory Johnson. Den 191 centimeter långa centern bär hela laget på sina axlar och förväntas ta ett enormt ansvar offensivt.

Den som ska sätta stopp för det är mästerskapsdebutanten Amanda Zahui.

– Johnson kommer göra mycket av allt. Hon är väldigt allround. Men hon kommer inte att få vara den spelaren som slår Sverige. När hon har bollen kommer det vara Glory mot fem andra spelare från svenska landslaget, säger Zahui.