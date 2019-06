Viktigt med solkräm – även om du är en tapir

Extremvärmen har slagit till mot södra Europa och både människor och djur gör sitt bästa för att svalka av sig. På ett zoo utanför Hannover tog en djurskötare det säkra före det osäkra och smorde in tapiren Bambou med solskyddsfaktor 30.

Bilden som fått stor spridning på nätet kommer från the Serengeti-Park i Hodenhagen nära Hannover i Tyskland. Djurskötaren Claudia Beck försökte under onsdagen att underlätta för djuren inne på djurparken, och smorde därför in tapiren Bambou med solkräm.

På vissa ställen är det uppemot 40 grader varmt i Europa. Se bildspelet där människor och djur gör sitt bästa för att svalka sig i hettan: