Wall Street steg inför G20-mötet

Två av tre ledande index på New York-börsen steg inför mötet mellan president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping under G20-mötet i Japan under helgen.

Hoppet om att de återupptagna handelsamtalen ska lösa handelkonflikten och undanröja hotet om nya tullar på kinesiska varor dämpades dock något av en rapport i The Wall Street Journal om att Xi tänker ställa en rad hårda villkor för en uppgörelse.