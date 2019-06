Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson gästar det 186:e avsnittet av MFF-podden.

Max Wiman och Fredrik Hedenskog gästas av Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson för ett samtal som täcker in en rad olika ämnen. Bland annat:

Läget i föreningen och truppen: ”Vi har inte spelare till försäljning”

Året med Uwe Rösler: ”En principfast man”

Håkan Jeppssons bortgång: ”Ett chockbesked, men man måste försöka vara rationell”

Framtiden, stadion och ekonomin: ”Vår spelartrupp har aldrig varit så dyr som den är nu”

Publiksiffrorna: ”Man måste vara aktiv”

Supportrar, polis och RF: ”Om utredningen visar minsta tecken på att Björn Eriksson suttit på två stolar, då ska han avgå”

Dam- och flickfotbollens framtid i Malmö FF: ”Vi tittar ganska brett på hur samarbeten skulle kunna se ut”

Ekonomin just nu: ”Vi siktar in oss på ett resultat runt plus minus noll”

MFF-podden finns bland annat på Spotify och Soundcloud , eller Podcaster eller Acast för iOS eller Beyond pod för android. Även andra poddspelare som Podkicker och Pocket cast ska funka för android.