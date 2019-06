Alan Walker siktar på en helt ny publik

Fakta

Alan Walker föddes 1997 i Northampton i England, men växte upp i norska Bergen.

Han slog igenom med låten "Faded" 2015. Låten har i dag över en miljard strömningar på Spotify och över 2,4 miljarder strömningar på Youtube.

2018 släppte han debutalbumet "Different world".

Hans senaste singel "On my way" släpptes i mars.