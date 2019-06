Gästerna på nytt kontorshotell betalar hyran i engagemang för andra

I sommar slår ett ovanligt kontorshotell upp portarna i Brohuset intill Falsterbokanalen. Här kan företagare boka in sina möten – utan att betala en krona.

– Man betalar hyran i tid och i engagemang för andra, säger projektledaren Monica Hallworth.

Brohuset, som ligger intill kanalen på Ljunghusensidan, har stått tomt sedan Kustbevakningen lämnade lokalerna för två år sedan. Huset, liksom marken som omger det, ägs idag av Sjöfartsverket och ingår i kommunens storskaliga framtidsvisioner om nya bostadskvarter och en modern hamn med vattensport, restauranger och butiker.

Som Sydsvenskan tidigare berättat har massiv kritik mot hög exploateringstakt och utfyllnader längs pirarmarna gjort att planerna skjutits på framtiden. Därför väntar hela området längs kajkanten på en totalförvandling, men när den blir av är högst oklart.

Men under våren har det börjat hända saker i huset med det karakteristika tornet intill bron. I lagret på baksidan har bord, soffor och stolar som samlats in från kommunens olika verksamheter renoverats. Möblerna fyller nu de nymålade möteslokalerna i Brohuset. Jobbet har utförts av deltagare från Arbetscentrum, personer som arbetstränar eller deltar i olika aktiviteter för att komma in på arbetsmarknaden.

– Vi har inte köpt något, allt är återanvänt, säger projektledaren Monica Hallworth från Vellinge kommun.

Konceptet är enkelt. Brohuset ska fungera som ett vanligt kontorshotell, men istället för hyra betalar företagen eller föreningarna som använder lokalerna med sin tid och genom sociala insatser. Till exempel genom att erbjuda någon en praktikplats eller extratjänst, eller genom att hjälpa till vid utbildningar och språkkaféer.

– Det vi vill skapa här är en mötesplats. Vi startade i maj, nu försöker vi knyta kontakter och få till avtal med företagare så vi kan köra igång på allvar framåt hösten, säger Monica Hallworth.

Men redan nu är det aktivitet i huset. Abdirahman Gudi, 19 år, har kommit till kommunens ungdomsträff, där deltagarna får hjälp att söka sommarjobb.

– Det kan vara svårt när man inte förstår hur man ska fylla i en ansökningsblankett. Och när man inte får svar. Man blir besviken och det kan vara tufft att peppa sig själv att fortsätta söka, säger han.

Abdirahman Gudi kom till Sverige som ensamkommande från Etiopien för tre år sedan. Han berättar att han redan har skickat in flera ansökningar för jobb som diskare och städare.

– Jag hoppas få hjälp med kontakter och mitt CV, så att jag kan komma in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att känna att man kan mer, att man kan jobba.

Ali Faizi kom till Sverige från Afghanistan 2015. Inför sommaren har han sökt jobb på pizzerior, matbutiker och inom vården i flera skånska kommuner. Liksom för Abdirahman Gudi har svaren uteblivit, säger han.

17-åriga Nasrin Mohammadi har kommit till träffen tillsammans med sin lillasyster. Familjen kom till Vellinge från Afghanistan för nio månader sedan.

Hon berättar att hon kan tänka sig att jobba med barn, på restaurang eller inom hemtjänsten. Men för att förverkliga den planen behöver hon lära sig hur man skriver CV och personligt brev.

– Och jag behöver kontakter. Jag vill ha sommarjobb, för jag vill inte bara stanna hemma och jag kan inte resa någonstans i sommar, säger hon.